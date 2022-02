Monty Williams satisfait de retrouver Torrey Craig

« Cela peut ressembler à un échange mineur pour certains, mais pas pour moi. » Sur Twitter, Magic Johnson a approuvé les mouvements effectués par les Suns hier, susceptibles d’apporter de la « profondeur » à l’effectif des finalistes sur leur route pour retourner en finale NBA.

Comme la saison passée, les Suns ont décidé de faire appel à Torrey Craig, récupéré cette fois en échange de Jalen Smith et d’un futur second tour de Draft, qui rejoignent l’Indiana. À l’instar de l’ancienne légende des Lakers, Monty Williams pense aussi que son retour va ajouter de la consistance sur les ailes de Phoenix.

« On l’a apprécié l’année dernière, je l’ai vraiment apprécié dès le départ. Il a fait partie de notre programme », livre le technicien, en précisant que le GM James Jones, qui le consulte, et lui pensent « beaucoup à l’alchimie » avant de viser un joueur. Avec Torrey Craig, le « role player » par excellence, qui ne fait pas de bruit et se concentre sur les tâches obscures, notamment en défense, la belle alchimie des Suns ne risque pas d’être remise en question.

Dans leurs manœuvres, les Suns ont dû couper Abdel Nader et libérer Justin Jackson pour également faire de la place à Aaron Holiday. Le frère de Jrue et de Justin tournait à 6 points de moyenne avec les Wizards cette saison.

Monty Williams voit en lui un « jeune arrière coriace. De ce que j’en ai vu, il est plus ‘combo’ que meneur, mais je n’en suis pas sûr car je ne l’ai pas assez côtoyé. » Son arrivée pourrait un impact immédiat dans la mesure où Landry Shamet (cheville) et Cameron Payne (poignet) sont toujours à l’infirmerie.

« J’espère qu’il aura l’occasion de montrer ce qu’il peut faire de façon régulière »

Les Suns ont fait cette acquisition auprès de Washington en échange de considérations financières. Ils avaient eu recours au même procédé la saison passée avec les Bucks pour récupéré Torrey Craig. Cette année, le tarif a été un peu plus élevé avec l’envoi du 10e choix de la Draft 2020.

« C’est un jour difficile par rapport au transfert de Jalen », convient Monty Williams. « On est liés à tous ces gars sur le plan émotionnel. Alors autant on est heureux de récupérer Torrey, autant c’était une décision compliquée à prendre pour nous. »

D’autant plus difficile qu’après une saison rookie anecdotique, l’ancien joueur de Maryland, âgé de 21 ans, s’était davantage montré cette saison, avec une séquence de quatre titularisations à 17 points et 9.5 rebonds de moyenne, lors des absences de Deandre Ayton et JaVale McGee.

Mais les Suns avaient décidé de ne pas activer sa « team option » pour la dernière année de son contrat rookie, ce qui rendait son avenir dans l’Arizona de toute façon extrêmement flou.

« Pour être honnête, il a été dans une situation difficile dès le premier jour », remarque son ancien coach. « Il a commencé avec le Covid, il a manqué la Summer League. Il était au camp d’entraînement deux semaines après sa Draft. Il n’a jamais eu l’impression d’avoir les moyens nécessaires pour avoir faire la transition dont la plupart des rookies ont besoin. J’espère qu’il aura l’occasion de montrer ce qu’il peut faire de façon régulière. Je partage ce sentiment avec lui. »