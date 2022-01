Jalen Smith rayonne enfin chez les Suns

C’est la belle surprise des Suns depuis une semaine. Deandre Ayton puis JaVale McGee sur la touche, en raison des quarantaines imposées par le Covid-19, l’explosif Jalen Smith a ainsi vu son rôle évoluer lors des quatre derniers matchs. Et le pivot de 21 ans ne déçoit pas jusqu’à présent.

En témoignent ses 16.0 points, 10.5 rebonds et 1.3 contre de moyenne depuis quatre matchs (avec quatre sorties à plus de 10 points, dont deux double-doubles). Le tout en 26 minutes de jeu, à 56% aux tirs et 89% aux lancers !

« Ma mentalité, c’est d’être celui qui prend le relais quand quelqu’un n’est pas là », assurait le surprenant 10e choix de la Draft 2020, à propos de sa bonne passe actuelle, la meilleure de sa jeune carrière. « J’essaie de faire ce que font habituellement [Deandre Ayton] et JaVale [McGee], j’essaie de me surpasser. »

Si, collectivement, Phoenix accuse le coup depuis cinq matchs (deux victoires, trois défaites), les performances de Jalen Smith ont au moins le don de réjouir les Suns. Notamment celle de la nuit dernière, à Charlotte, où il a compilé 19 points, 12 rebonds et 2 contres en 24 minutes. Avec un énorme poster sur Mason Plumlee !

« Ça fait vraiment plaisir à voir », confiait Chris Paul, l’un de ses pourvoyeurs officiels de ballons, sur « pick-and-roll ». « Nous attendions ça de lui depuis un an. Dans cette ligue, vous ne pouvez jamais vraiment savoir quand vous allez avoir une opportunité. Vous pouvez rapidement plonger et vous retrouver hors de la rotation, surtout quand vous êtes dans une équipe aussi bonne que la nôtre. Mais il a su travailler et se tenir prêt. »

« Stix » revient de l’enfer

Davantage responsabilisé par Kevin Young, le coach intérimaire des Suns ,en attendant le retour d’isolement de Monty Williams, Jalen Smith est carrément devenu titulaire depuis deux matchs. Une première pour lui depuis le dernier match de la saison précédente, où il avait déjà réussi un double-double.

Mais le contexte est différent aujourd’hui, en pleine saison régulière et alors que Phoenix est maintenant attendu, en raison de son statut de finaliste NBA en titre. Heureusement, celui qu’on surnomme « Stix » peut compter sur les précieux conseils de certains vétérans, comme Chris Paul, pour bien appréhender son nouveau rôle.

« Je m’imprègne constamment de ses conseils, car il me dit tout le temps comment me comporter pour pouvoir être sur le terrain et comment faire pour continuer de progresser », racontait justement l’ancien pensionnaire de l’université de Maryland, désormais épaulé dans la peinture par Bismack Biyombo.

Et les belles prestations de Jalen Smith, déjà intéressant en Summer League, pourraient surtout enchanter James Jones, le GM des Suns, puisque son jeune intérieur ne sera plus sous contrat avec les Suns l’été prochain et que la « trade deadline » approche. Autant dire que la cote du « sophomore » est au plus haut et que Phoenix pourrait récupérer une bonne contrepartie en échange d’ici quelques semaines…