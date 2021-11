Les Suns laissent Jalen Smith devenir free agent l’été prochain

Les franchises NBA avaient jusqu’à hier pour lever (ou pas) les options sur leurs joueurs encore dans leurs contrats rookies mais comme ça tombait un weekend, les clubs peuvent le faire jusqu’à aujourd’hui.

Du côté des Celtics, on a ainsi activé les options 2022/23 de Romeo Langford, Grant Williams et Payton Pritchard. Il s’agit de la quatrième année des deux premiers joueurs, respectivement choisis en 14e et 22e positions lors de la Draft 2019, et de la troisième année du troisième, sélectionné en 26e position en 2020.

Par contre, The Athletic annonce que les Suns ont eux renoncé à l’option de Jalen Smith pour la saison prochaine.

Une décision très rare et qui n’augure rien de bon, sachant que Phoenix avait également une option pour la saison 2023/24 pour son intérieur. Cela signifie que le club de l’Arizona cherche à toujours la page très rapidement par rapport au 10e choix de la Draft 2020, toujours très peu utilisé, qui sera free agent non protégé l’été prochain.