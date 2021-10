Jae Crowder veut aider Jalen Smith à intégrer la rotation des Suns

Jae Crowder et Jalen Smith sont pratiquement arrivés ensemble en Arizona. En novembre 2020, le premier débarquait en provenance de Miami après avoir disputé une finale NBA, tandis que le second se faisait drafter en 10e position après deux ans à la faculté de Maryland.

L’un venait pour consolider un effectif prometteur et apporter son expérience, l’autre s’apprêtait à effectuer ses premiers pas en NBA. En bon vétéran, Jae Crowder a ainsi pris Jalen Smith sous son aile.

La meilleure façon de progresser pour Monty Williams

Après avoir vogué entre la NBA et la G-League sur sa saison rookie, Jalen Smith devrait bénéficier de plus d’opportunités cette saison à l’intérieur, notamment en raison de la blessure de Dario Saric. Et il pourra donc compter sur Jae Crowder pour le guider, et surtout l’aider à progresser.

« Il fait un excellent travail en me disant simplement ce qu’il voit et ce qu’il ressent », a glissé Jae Crowder au sujet de son disciple. « J’essaie de l’aider sur ce qu’il veut ajouter à son jeu et comment il veut essayer d’intégrer la rotation. J’essaie juste d’aider. D’être un grand frère. D’être un bon coéquipier (…). C’est un jeune joueur. Il a la tête sur les épaules ».

L’intérieur sophomore a pu bénéficier de plus de 20 minutes de temps de jeu sur la présaison, avant de rentrer dans le rang depuis la reprise.

Il n’a ainsi disputé que 10 minutes dans la large défaite concédée par Phoenix à Portland. Pour voir le terrain plus régulièrement, son coach Monty Williams est persuadé que l’apport de Jae Crowder sera bénéfique.

« Jae a assumé ce rôle avec Jalen. Il comprend où en est Jalen et nous avons dit à Jalen : ‘Si tu veux être un très bon joueur, regarde Jae. Regarde comment il travaille. Regarde-le parler. Regarde son travail d’appuis’. Ce sont des choses qui, selon nous, peuvent aider Jalen à grandir en tant que joueur », a déclaré le coach.

Le précédent JJ Redick avec Landry Shamet à Philly

Monty Williams avait déjà opéré de la sorte lorsqu’il était assistant aux Sixers en 2018/19, en proposant à Landry Shamet, désormais aux Suns, de prendre exemple sur JJ Redick, son coéquipier de l’époque.

« Il t’aidera à devenir un bien meilleur arrière que je ne pourrais jamais le faire, et je pense que c’est le cas quand vous avez des joueurs comme ça », s’est remémoré avoir détaillé Monty Williams. « J’ai vu (Devin Booker) travailler avec Landry lundi. Ces gars font preuve de leadership de différentes manières, mais je pense que Jae va vraiment aider Jalen à progresser en tant que joueur. Une fois que vous arrivez à ce niveau, c’est une question de détails ».

Parmi ces détails, Jae Crowder a récemment insisté sur le travail des appuis pour permettre à Jalen Green d’être prêt à la réception du ballon et de gagner de précieux dixièmes de seconde.

« Que vos mains soient en dessous de la taille, ou qu’elles soient au-dessus, c’est ce genre de détails qui peut faire la différence et qui fera qu’il prendra ce bon tir proprement », a ajouté Monty Williams. « Les très bons joueurs le font à chaque fois ».

Ne reste plus qu’à attendre les résultats de cette collaboration sur le terrain en match officiel, ce qui pourrait encore prendre un peu de temps, notamment suite à l’arrivée de JaVale McGee à l’intersaison.