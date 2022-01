Bismack Biyombo a pris son mal en patience, continuant à travailler de son côté depuis l’intersaison qui avait vu son aventure à Charlotte arriver à son terme.

La conjoncture lui a finalement permis de retrouver un spot en NBA, et pas n’importe où puisque c’est à Phoenix, actuellement privé de Deandre Ayton et JaVale McGee (à l’isolement) et de sa paire Saric-Kaminsky (blessée), qu’il va avoir l’occasion de rebondir via un contrat de dix jours.

Pour le pivot, qui a perdu son père cet été, ce retour dans la lumière était l’occasion de prendre « un nouveau départ », avec en prime un premier match à Charlotte, sur les terres de la franchise qui l’a draftée.

« Je suis extrêmement enthousiaste. Je suis impatient de jouer le match de ce soir plus que tout. Ça n’a rien à voir avec Charlotte. Sur un plan personnel, je suis reconnaissant pour le moment et comprendre que c’est ici que ma carrière a commencé, mais c’est aussi un nouveau départ pour moi sans mon père », a-t-il déclaré avant le match de la nuit, décrivant sa nouvelle équipe comme « soudée et avec une bonne cohésion ».

Dix jours… Et plus si affinités ?

Bismack Biyombo a ajouté que les Suns s’étaient déjà renseignés en août et que les deux camps étaient restés en contact depuis. Sous contrat pour dix jours seulement, il pense pouvoir prolonger l’aventure en Arizona, et pourquoi pas contribuer à y décrocher le titre de champion NBA.

« C’est une conversation qui durait depuis août. Il faut juste trouver le bon timing. Je suis heureux d’être ici, dans cette franchise, avec l’ambition d’accomplir quelque chose de particulier, remporter un titre de champion », a-t-il ajouté avant d’évoquer sa volonté de rester jusqu’à la fin de la saison. « À 100%. J’essaie juste de comprendre ce que je peux ajouter à ce qu’ils ont déjà. Ils savent qui je suis. Je sais qui je suis. Mettons-nous au travail ».

Pour sa première avec Phoenix, en back-up d’un Jalen Smith qui en a également profité pour se montrer (19 points, 12 rebonds), « Biz », qui est toujours vice-président du syndicat des joueurs, a fait le boulot, compilant 11 points et 6 rebonds en 18 minutes dont un gros dunk devant le pauvre Ish Smith.

Le pivot a tout simplement fait ce que Phoenix attendait de sa part, en jouant simple et en apportant une contribution solide à une victoire sans appel, 133-99.

« Il s’adapte mieux que je n’aurais jamais pu l’espérer », s’est réjoui le coach intérimaire Kevin Young. « J’avais eu un bon pressentiment sur le fait qu’il allait être en mesure de nous aider. C’est le professionnel ultime, qui sait comment jouer des deux côtés du terrain. Il a été exceptionnel ».