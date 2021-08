Avec sa bonne Summer League, Jalen Smith veut gratter du temps de jeu

Les Suns avaient surpris la saison passée en sélectionnant Jalen Smith en 10e position de la Draft 2020. Séduite par son profil puissant et mobile, la franchise avait flashé sur l’ancien de Maryland.

Sauf que comme Phoenix a réalisé une énorme saison régulière et des playoffs presque parfaits jusqu’aux Finals, perdues contre les Bucks, l’intérieur n’a pas pu s’exprimer et les Suns ont joué la carte de la patience. Il n’a ainsi disputé que 27 matches et 156 minutes en saison. En playoffs ? 18 petites minutes au total…

Smith avait donc faim au moment d’aborder la Summer League de Las Vegas. Avec 16.2 points et 12.5 rebonds (meilleur rebondeur de la ligue d’été) de moyenne, il a réalisé une compétition très solide.

« Je trouve qu’il a été très bon », explique l’assistant coach des Suns, Brian Randle, à l’AZ Central. « Il a montré, je pense, qu’il avait ce qu’il faut pour être un joueur NBA. Il a les qualités, et il gagne en confiance. Son jeu devient de plus en plus complet. Il a fait ce qu’on attendait de lui. On est tous très satisfait. »

Avec ses superbes mensurations (2m08, 103 kilos, presque 2m20 d’envergure), Smith peut rapidement faire des dégâts dans une raquette. Son geste au tir n’est pas vilain non plus et il a même shooté à 35 % de réussite derrière l’arc à Las Vegas.

L’important pour lui désormais, c’est de capitaliser en NBA sur ses bonnes sorties. Et ça tombe bien puisque Dario Saric s’est gravement blessé pendant les Finals (rupture d’un ligament croisé) et sera absent pendant une partie de la saison – voire l’intégralité. Il y a donc un espace pour gratter du temps de jeu, même si JaVale McGee est arrivé pour faire souffler Deandre Ayton.

« Je vais venir pour faire ce pourquoi la franchise m’a drafté », annonce Smith, quand on lui demande ce qu’il va faire pour gagner sa place pour l’exercice 2021/2022. « Prendre des rebonds, défendre, et apporter ma polyvalence en attaque. Je suis impatient de commencer la nouvelle saison, d’essayer de gagner ma place et des minutes. »