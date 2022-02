Dennis Smith Jr. saisit sa chance

« L’apport de Dennis Smith a été incroyable ! » Chauncey Billups fait bien de s’enthousiasmer au sujet de son meneur remplaçant, qui a beaucoup contribué à la dernière victoire surprise des jeunes Blazers face aux Lakers, qui s’appuyaient pourtant sur leurs deux meilleurs joueurs, LeBron James et Anthony Davis.

« C’est juste une motivation supplémentaire pour vous de jouer, surtout quand vous avez LeBron et AD en face », remarque d’ailleurs le coach des Blazers, dont l’effectif a été largement chamboulé ces derniers jours. Si Anfernee Simons a le plus brillé offensivement avec ses 29 points, Dennis Smith Jr. a brillé dans d’autres secteurs de jeu.

En défense d’abord puisqu’il a piqué plusieurs ballons directement dans les mains de LeBron James, ou coupé une passe en direction du « King ».

« On m’a donné une grosse marge de manœuvre sur le plan défensif pour aller mettre la pression sur le porteur du ballon et prendre des risques », détaille le joueur de 24 ans. Des paris défensifs bien récompensés puisqu’il a volé pas moins de six ballons ! Avec lui, les Blazers ont établi un nouveau de record en la matière cette saison (15) et provoqué au total 21 ballons perdus des Lakers, dont 6 pour LeBron James et Malik Monk.

Intercepter pour filer en contre-attaque

« J’ai pu faire la différence sur quelques actions et nous mettre en position de marquer facilement en transition », poursuit le 9e choix de la Draft 2017, en référence aux 28 points en contre-attaque de son équipe, contre seulement 4 aux Lakers.

Le meneur, auteur de 7 points (3/5) et surtout 11 passes, a brillé sur jeu rapide avec notamment une belle passe dans le dos pour Trendon Watford. Sur la séquence précédente, après avoir déjà volé le cuir à la superstar d’en face, il avait envoyé une passe lobée beaucoup trop haute vers Greg Brown III. « Il a intérêt (rires) »!, lorsqu’on lui demande s’il sentait que son coéquipier pouvait attraper cette passe. « Ça m’a coûté un ballon perdu ! J’en ai perdu trois, c’est déjà trop. Il est super athlétique, on s’attend à ce qu’il aille la chercher. »

Plus sérieusement, l’ancien espoir des Mavs dit apprécier cette victoire, « surtout face à l’équipe contre laquelle on jouait. Il y avait beaucoup de jaune et de pourpre dans la salle ce soir. Ils avaient beaucoup de fans, ce à quoi on s’attendait, et on a fait ce qu’on était censés faire. On méritait de gagner ce soir. »

Portland a ainsi effacé une série six défaites de suite. Avec son meilleur match de la saison à la passe et aux interceptions, Dennis Smith Jr, arrivé sur la pointe des pieds en début de saison, a rappelé à Chauncey Billups qu’il pouvait être utile en sortie de banc.