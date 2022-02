Anfernee Simons et les jeunes Blazers plongent les Lakers dans une crise profonde

Avec cinq défaites sur leurs sept derniers matchs, les Lakers se déplaçaient à Portland pour y affronter des Blazers en plein chambardement général, et sur six revers de rang… Si LeBron James a encore été fidèle à son statut avec une performance à 30 points, 7 rebonds et 7 passes et qu’Anthony Davis (17 points, 7 rebonds, 6 passes et 5 contres) a été au four et au moulin, Los Angeles a encore mordu la poussière (107-105).

La faute à un Anfernee Simons (29 points, 5 passes) des grands soirs. Le jeune arrière des Blazers a pris le match à son compte dans le « mega money time » avec les 8 derniers points du match à son actif !

À ses côtés, Jusuf Nurkic (19 points, 12 rebonds) et l’une des dernières recrues, Justise Winslow (11 points, 8 rebonds, 4 interceptions), ont également été solides pour maintenir Portland dans la roue des Lakers. Avant l’explosion finale de Simons, dans sa meilleure imitation de « Dame Time »…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pas de Westbrook, toujours des problèmes… Gêné par des douleurs au dos, Russell Westbrook a manqué son tout premier match de la saison avec les Lakers. Déjà en nette perte de vitesse ces deux derniers matchs, le meneur a pu constater que les problèmes de son équipe étaient bien plus graves que prévu, avec notamment 21 balles perdues par les Lakers (dont 6 pour James et 5 pour Monk, appelés à organiser le jeu, mais en vain).

– Anthony Davis porté disparu en dernier quart ! Avec 14 points de ses 30 points inscrits en dernier quart, LeBron James pensait probablement avoir fait le nécessaire pour booster ses Lakers. Ce qui est loin d’être le cas pour son compère Anthony Davis, complètement absent des débats dans le sprint final. Sans le moindre tir tenté en 9 minutes d’action en quatrième quart, Anthony Davis a certes délivré 3 passes mais son impact a été quasiment nul. Il a surtout été indigne d’un joueur qui a été classé parmi les 75 meilleurs joueurs de l’histoire de la Ligue…

– Le cœur des Blazers. Malgré un effectif sans dessus-dessous, avec des joueurs plus connus en ligue mineure comme Keljin Blevins, CJ Elleby ou encore Trendon Watford, les Blazers ont réussi à s’accrocher pendant trois quarts temps, en grande partie grâce à un très bon Nurkic en vétéran aguerri. Mais on peut aussi souligner la belle prestation d’un Dennis Smith Jr. qui est sorti du banc pour aligner 7 points, 11 passes et 6 interceptions, ou encore le rookie Greg Brown qui a enchaine un 3e match de suite à 10 points ou plus, voire ledit Elleby qui a disputé 43 minutes… Et Anfernee Simons a ensuite réussi à conclure l’affaire avec son génie offensif !

TOPS/FLOPS

✅ Anfernee Simons. C’est le nouveau boss des Blazers (en attendant le retour de Damian Lillard, s’il reste…) ! Passé de 8 points et 1 passe de moyenne la saison passée, à 16 points et 4 passes cette année (dont 23 points et 6 passes sur ses titularisations), Anfernee Simons est clairement la belle histoire de la saison à Portland. Mercredi soir, il a encore confirmé sa nouvelle dimension avec 29 points, dont les 8 derniers du match pour mater les Lakers de King James.

✅ LeBron James. Le patron des Lakers a eu beau inscrire 14 points dans le dernier quart, dont un dernier 3-points au buzzer, il est reparti la tête bien basse vers les vestiaires. Il faut dire qu’il n’a pas été récompensé de ses efforts, après une soirée à 30 points, 7 passes et 7 rebonds, mais une nouvelle défaite (et celle-ci particulièrement humiliante) dans la besace.

✅ Dennis Smith Jr. Jusuf Nurkic aurait largement mérité sa place ici avec un joli double-double et sa présence indispensable dans la peinture hier soir, mais l’ancien meneur star des Mavs a pour le coup réussi un match très complet hier avec 7 points, 11 passes et 6 interceptions.

✅ ⛔ Anthony Davis. Auteur de trois bons quart-temps, Anthony Davis a disparu des radars en dernier quart avec aucun tir et aucun lancer-franc pris. Malgré son abattage à 17 points, 7 rebonds, 6 passes et 5 contres, son « absence » dans la fin de match a pesé lourd pour des Lakers en pleine crise.

⛔ Trevor Ariza. L’ancien spécialiste défensif de 36 ans, déjà sacré avec les Lakers en début de carrière, semblait être un choix intéressant a priori pour entourer LeBron James et Anthony Davis à Los Angeles. Mais, plus la saison avance, et plus Trevor Ariza montre qu’il n’a plus grand-chose à apporter. Titulaire (par défaut) hier soir, il a été transparent face à une de ses anciennes équipes…

LA SUITE

Los Angeles (26-30) : suite du road trip à Golden State dans la soirée de samedi à dimanche.

Portland (22-34) : les Blazers restent à la maison pour la réception des Knicks, dans la nuit de samedi à dimanche.