Pour Stephen Curry et les Warriors, le rebond doit devenir une priorité

Si les Warriors possèdent la défense la plus efficace de la ligue, c’est en partie parce qu’ils sont solides au rebond. Ils en prennent 46 par match (quatrième moyenne de la ligue), dont 36 défensifs (deuxième meilleure équipe) et limitent leur adversaire à 42 prises par match, soit la quatrième marque de la NBA.

Sauf que, comme les Californiens sont petits, avec un seul joueur à plus de 2m10 dans l’effectif (James Wiseman), absent depuis le début de saison, ils doivent faire d’énormes efforts pour maintenir cette efficacité dans cette bataille si importante en prévision des playoffs.

Forcément, quand Draymond Green n’est pas là et que le niveau d’intensité et de concentration baisse, l’adversaire peut faire des dégâts. Le Jazz, même sans Rudy Gobert, s’est régalé avec une victoire 52-35 au rebond.

« Le rebond a été notre problème majeur », ne peut que constater Steve Kerr pour le Mercury News. « On avait l’air petit. On en parle beaucoup dans nos séances vidéo, de bloquer au rebond, surtout quand on manque de taille et qu’on a des absents. Si on joue en small ball, c’est impératif que chacun fasse son boulot, pour faire des écrans-retard ou pour faire prises à deux sur des joueurs comme Hassan Whiteside… C’est un secteur qui nous préoccupe. »

Symbole de ces manques à Utah, le meilleur rebondeur de la partie fut logiquement Kevon Looney, accompagné de… Stephen Curry, avec sept rebonds chacun. Andrew Wiggins et Jonathan Kuminga n’ont gobé que cinq rebonds au total ! Les deux joueurs ont trop souvent oublié de bloquer, avec le regard fixé sur le ballon et non sur leur adversaire.

« C’est arrivé parfois. C’est plus une question d’efforts que de taille », concède Juan Toscano-Anderson pour NBC Sports. « J’ai vu quelques séquences comme ça dans cette rencontre », confirme le coach des Warriors. « Un shoot part et tout le monde est concentré sur la balle au lieu de s’occuper des attaquants et de les bloquer. On doit faire mieux collectivement et ne pas rester planté au milieu de la raquette. »

Stephen Curry n’y va pas par quatre chemins. « On a besoin de plus de la part de tout le monde. Le coaching staff nous a demandé d’en faire une priorité. Il faut qu’on y arrive. »