Joel Embiid se confie sur le feuilleton Ben Simmons : « Je crois vraiment que c’est plus profond que ça »

Invité du Mike Missanelli Show, Joel Embiid n’a pas échappé aux questions sur la situation de Ben Simmons et ses envies de départ, et comme toujours, le pivot All-Star n’a pas cherché à botter en touche. Le Camerounais est plutôt du genre à dire ce qu’il pense, et pour lui, cette affaire n’aurait jamais dû prendre de telles proportions.

Au départ, il y a une défaite en sept matches face aux Hawks, et « c’était la faute de tout le monde » lance-t-il.

« Au final, il faut se regarder dans un miroir. Lorsque nous avons perdu [en playoffs], je me suis regardé dans le miroir. Je savais que je n’étais pas assez bon. Je savais que je n’étais pas en bonne santé et je savais que je n’étais pas assez bon. Alors je me suis regardé dans le miroir et j’ai essayé de trouver des moyens de m’améliorer et d’aider l’équipe à s’améliorer. Je me suis donné à fond cet été pour essayer de m’améliorer dans toutes les facettes de mon jeu, et je sais que beaucoup d’autres gars l’ont fait. On peut voir les progrès réalisés par Tyrese [Maxey], Tobias [Harris] et tous les autres joueurs de l’équipe. Au final, je pense qu’il faut avoir une certaine conscience de soi, se regarder dans un miroir et voir comment on peut aider l’équipe. Il ne s’agit jamais d’un seul joueur, on ne peut pas gagner au basket à un-contre-cinq. Vous avez besoin de vos coéquipiers, vous avez besoin que chacun fasse sa part. »

« Il est évident que certaines personnes gèrent la pression différemment, notamment celle des fans et le reste »

Pour Joel Embiid, les commentaires après la défaite en playoffs étaient normaux et classiques. Philly avait échoué, à domicile, face à un adversaire à sa portée.

« Quand à l’idée qu’on se prend aux autres, je ne le vois pas comme ça. Regardez les commentaires qui ont été faits… Je ne visais personne en particulier. J’ai juste rappelé un ensemble de faits. C’était quoi ? Nous avons manqué un lancer-franc et c’était Matisse [Thybulle]. Matisse n’était pas en colère contre moi, il savait juste que je le confrontais à son raté. Je veux que nous soyons meilleurs, je veux m’améliorer et je veux que mes coéquipiers le soient aussi. Il n’était pas en colère contre moi. J’ai un gros raté dans le quatrième quart-temps, [Danilo] Galinari m’a volé la balle. Il y a aussi eu un tas d’autres événements, nous avons commis des fautes sur des shooteurs à 3-points à la fin du quatrième quart-temps… »

Pour Joel Embiid, le lay-up refusé par Ben Simmons n’était donc qu’une erreur parmi d’autres, critiquée comme les autres. Voilà pourquoi il pense que le mal est plus profond, et que les critiques de Doc Rivers et les siennes n’étaient finalement qu’un prétexte.

« Je regarde ce qui avait été dit pendant toute l’année. Le coach nous a tous soutenus, en particulier [Simmons] » poursuit Joel Embiid. « Tout au long de l’année, il nous a toujours félicités et tout ça. C’est un peu comme si cette seule chose [après le 7e match] était l’unique raison de tout ce qui est arrivé ensuite, alors ce n’est pas juste, parce que tout le monde a le droit de faire des erreurs, surtout dans le feu de l’action. Mais je crois vraiment que c’est plus profond que ça. Il est évident que certaines personnes gèrent la pression différemment, notamment celle des fans et le reste. Pour moi personnellement, honnêtement, je ne changerais rien. Je suis franc, je ne reviendrai pas sur ce que j’ai dit, surtout parce que je n’ai mentionné personne, et que je ne m’en suis pris à personne. »

« Nous sommes toujours une meilleure équipe avec lui sur le parquet »

Au final, il le répète, il est prêt à aller chercher le titre sans Ben Simmons, même s’il reste persuadé que l’équipe serait encore meilleure avec lui.

« Tout ce qui peut m’aider à atteindre cet objectif me convient. J’ai toujours dit, évidemment, que nous sommes une meilleure équipe avec [Simmons] sur le terrain. Je suis sûr que beaucoup de gens sont d’accord. Et même s’ils ne veulent pas être d’accord, ça n’a pas d’importance, nous sommes toujours une meilleure équipe avec lui sur le parquet. Disons que je ne déteste personne et que je n’ai aucun problème avec qui que ce soit dans la ligue. Imaginons que je déteste vraiment quelqu’un dans une autre équipe et que le front office le recrute en pensant qu’on peut gagner un titre avec lui. Vous savez quoi ? Je n’ai pas d’orgueil mal placé. Mon objectif est de gagner un championnat, et ça ne me dérangerait pas… Je ne sais pas comment les autres ressentent les choses, mais pour moi, j’essaie de gagner un championnat, et quels que soient les moyens pour y parvenir, ça ne me dérange pas. »