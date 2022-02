La T-Mac 2 aux couleurs des Rockets

La T-Mac connaît un retour au premier plan ces derniers mois, la preuve avec un tout nouveau coloris de la T-Mac 2 qui s’apprête à investir le marché. Cette version apparaît en rouge et noir, aux couleurs des Rockets de Houston pour qui Tracy McGrady a joué un an après la sortie de la paire en question, en 2003.

On retrouve une tige majoritairement rouge et les finitions en noir, comme au niveau du col, où le logo du joueur ressort en rouge. La semelle extérieure est entièrement noire et le résultat final de ce cross-over original est plutôt réussi,

Si le prix n’a pas encore été communiqué, cette T-Mac 2 « Rockets » est annoncée à la commercialisation sur le sol américain dès le 13 février prochain !

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike Lebron 19 qui exploite l’énergie implacable du King avec une tenue ajustée et un système d’amorti revisité. Livraison et retour offerts.