La T-MAC 2 mise à jour par adidas au niveau des composants et des coloris

Bonne nouvelle : à l’instar de la T-MAC Millenium, sortie fin 2018 et qui reprenait les lignes des différentes chaussures signatures de Tracy McGrady en modernisant l’ensemble, adidas a également décidé de mettre au goût du jour la T-MAC 2 pour sa réédition. D’où la mention « 2.0 EVO ».

Le principal ajustement connu pour l’instant se situe au niveau de l’amorti, où l’adiPRENE+ laisse place au Bounce, qui est combiné au système Torsion pour le maintien.

Le cuir reste présent tout simplement car la T-MAC 2 ne serait pas une T-MAC 2 sans cuir. Par contre, en plus de ressortir dans les modèles blanc et bleu, noir et bleu, ou entièrement bleu et entièrement rouge en mode All-Star, la paire s’est dévoilée dans un coloris acidulé orange avec des touches de jaune et de bleu. La date de sortie évoquée pour cette nouvelle ligne est toujours le 1er février, sans qu’on ne sache encore son prix de vente conseillé.

