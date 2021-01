Adidas va ressortir la T-MAC 2

Il y a un an et demi, adidas décidait de redonner vie à la gamme Tracy McGrady en ressortant des placards la T-Mac Millenium, puis en février 2019, c’était au tour de la T-MAC 1. Et dans quelques semaines, c’est la T-MAC 2 qui va de nouveau débarquer sur le marché.

De quoi faire plaisir aux nostalgiques avec ce logo mythique, et au Magic, qui n’est pas à la fête en ce moment, avec ces lignes géométriques bleues sur une empeigne blanche.

Les visuels sont de Sneaker News, qui annonce une sortie le 1er février prochain.

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com la Jordan WhyNot Zer0.4 “Family » avec un coloris célèbrant la philosophie de vie de Russel Westbrook consistant à vivre entouré de ceux qui comptent le plus pour lui.