Depuis son retour au jeu survenu après sa gêne à la hanche, le 23 janvier dernier, Killian Hayes découvre un nouveau rôle avec les Pistons, qu’il avait déjà brièvement occupé la saison dernière : celui de sixième homme.

En relais du tandem Cade Cunningham — Cory Joseph, puis désormais de la paire Cory Joseph — Hamidou Diallo en l’absence de Cade Cunningham, le Français a été repositionné par son entraîneur, Dwane Casey, pour retrouver ses instincts de meneur et avoir davantage le ballon entre les mains.

Si, au scoring, les six premières sorties de Killian Hayes dans ce nouveau rôle (6.3 points, à 37% aux tirs et 17% à 3-pts) restaient dans la lignée de celles proposées entre mi-octobre et mi-janvier (6.2 points, à 34% aux tirs et 30% à 3-pts), ses performances à la création étaient, elles, bien plus satisfaisantes.

Killian Hayes enfin d’attaque

Avec 5.5 passes de moyenne (et 1.6 perte de balle) en sortie de banc, contre 3.6 passes de moyenne (et 1.5 perte de balle) quand il était dans le cinq, le 7e choix de la Draft 2020 semble ainsi s’épanouir davantage en tant que principal dépositaire du jeu de Detroit. D’autant que, depuis deux matchs, Killian Hayes commence à hausser le ton au scoring, lui qui reste sur deux rencontres de suite à 10 points ou plus. Ce qui ne lui était précédemment arrivé qu’à trois reprises dans sa carrière.

« Je suis vraiment fier de lui », expliquait Dwane Casey, après le match à 10 points et 8 passes de son joueur de 20 ans, hier soir. « Je suis constamment sur son dos, plus que n’importe qui dans cette équipe, à chaque session-vidéo. Je le pousse à grandir et c’est ce qu’il fait. Il en a tellement marre que je sois derrière lui qu’il se met à assimiler les choses et passer un cap de lui-même. Comme quand j’ai appelé un système mais que la voie s’est ouverte devant lui et qu’il est allé claquer un dunk. Tels sont les instincts avec lesquels il joue actuellement, alors que ce n’était sans doute pas le cas il y a encore un mois. »

Et le coach des Pistons de détailler les aspects dans lesquels ce Killian Hayes plus en confiance est, selon lui, « en train de grandir ».

« Quand vous affrontez Patrick Beverley, qui est l’un des meilleurs défenseurs à son poste, et que vous êtes capable de tenir le choc, d’amener la balle où vous voulez et que vous collez un dunk dans la foulée, ce sont des signes de progression », ajoutait Dwane Casey. « Voilà ce que nous attendons de lui : qu’il grandisse dans le maniement du ballon, dans sa prise de décisions, à la création, dans son jeu de passes. Cette progression ne se traduit pas forcément avec une victoire, mais les progrès individuels sont bien là. »

L’agressivité comme maître-mot

Justement, lors du revers concédé ce dimanche soir sur le parquet des Wolves, Killian Hayes s’est montré particulièrement entreprenant offensivement, notamment après la pause. D’abord à la création, pour offrir plusieurs belles positions de tir à ses coéquipiers. Puis au scoring, dans ce quatrième quart-temps où le Français a inscrit la totalité de ses points.

En « catch-and-shoot » derrière l’arc, mais aussi (et surtout) dans ses pénétrations vers le cercle, le jeune meneur de Detroit a démontré qu’il était bel et bien capable de se montrer agressif sur le plan offensif. D’autant que, lorsqu’il y arrive, le jeu de son équipe n’en devient que plus menaçant.

« Je sais que je suis à mon meilleur niveau quand je peux aller dans la peinture et finir les actions moi-même ou ressortir le ballon pour un coéquipier », reconnaissait d’ailleurs le principal intéressé, déjà séduisant contre les Celtics, vendredi soir. « Mon objectif est d’aller dans la peinture dès que possible. En regardant notamment des vidéos avec les coachs. C’est simplement un processus d’apprentissage, sur lequel je travaille au quotidien à l’entraînement. C’est physique mais également mental. »

Plus à l’aise en défense qu’en attaque depuis le début de sa carrière, jusqu’ici perturbée par les blessures, Killian Hayes garde la confiance de sa franchise, de ses entraîneurs et de ses coéquipiers, malgré ses difficultés.

« C’est un super joueur, un super meneur pour nous », estimait même Saddiq Bey, l’un de ceux qui profitent des talents de créateur de l’ancienne pépite de Cholet et Ulm. « Il est capable d’utiliser sa taille à bon escient et c’est un ‘mismatch’ pour beaucoup de postes 1/2. C’est bien de le voir jouer de manière agressive dans les moments chauds et tout au long du match. »