Killian Hayes remplaçant… pour avoir davantage le ballon en main

Après une première saison en NBA très compliquée, on ne peut pas dire que Killian Hayes explose cette année avec Detroit. Ses moyennes sont même un peu plus basses et ses pourcentages d’adresse (34% au tir dont 29% de loin) toujours problématiques. Surtout, son duo avec Cade Cunningham ne marche pas vraiment.

Au début de la campagne, Dwane Casey avait laissé les clés de l’attaque au Français, mais le n°1 de la dernière Draft n’était pas vraiment à l’aise dans cette fonction d’arrière. Les rôles ont donc été inversés, ce qui a bien aidé Cade Cunningham… et encore davantage limiter l’impact de Killian Hayes, qui semblait perdu sans le ballon.

Depuis sa dernière blessure, l’ancien de Cholet est donc désormais remplaçant. Pas de quoi révolutionner son impact, mais « l’expérience » doit permettre à Killian Hayes de retrouver le contrôle du ballon.

« On en a parlé avec Coach (Casey). Je vais avoir davantage le ballon en main avec les remplaçants », explique le Français au Detroit News. « Je vais juste essayer d’apporter de l’énergie, être vocal quand les remplaçants entrent et, quand je joue avec Cade, l’aider en tant que meneur. »

Sa complémentarité avec Cade Cunningham est désormais la grande interrogation pour Killian Hayes, alors que c’est Cory Joseph qui partage désormais le backcourt avec le rookie des Pistons.

Quelle complémentarité avec Cade Cunningham ?

« Vous savez, Cade est un grand joueur », continue le sophomore. « Offensivement, il peut tout faire. Moi, j’essaie juste d’aider l’équipe. Moi et Cory, on mène l’équipe, on contrôle le tempo, on parle. On l’aide à briller. »

Après l’avoir longtemps maintenu dans le cinq, Dwane Casey sait que ce changement est vu comme l’admission que le duo Cunningham/Hayes ne fonctionne pas. Le coach tente donc de contourner ces doutes, en expliquant que cette nouvelle stratégie aide le Français dans son développement, en lui redonnant le ballon pour faire des choix.

« Killian n’a joué que 23 matchs de plus que Cade, et il a fait la transition depuis l’Europe. Ça fait beaucoup pour un jeune homme », tempère le coach. « Mais nous sommes patients et nous allons continuer de travailler avec lui. Il est grand, costaud et son adresse va venir. J’ai totalement confiance dans le fait que ça va venir. »

Dwane Casey apprécie aussi toujours la polyvalence défensive de l’ancien Choletais mais, en attaque, le duo Cunningham/Hayes est donc pour le moment mis en « stand-by ».

« C’est un gamin qui a de la taille et qui peut défendre sur des grands arrières et des ailiers. Ça nous permet de jouer un peu avec trois arrières. J’aime la façon dont il joue désormais (comme remplaçant). Il est à l’aise. Défensivement, il est toujours bon. Donc on va voir cette rotation et continuer d’expérimenter de cette façon. »