Sélectionné en 21e position de la Draft 2021 par les Knicks après une saison à 17.8 points, 5.5 rebonds et 3.8 passes à la fac’ de Tennessee, puis envoyé le soir-même chez les Clippers en échange du 25e choix (Quentin Grimes), Keon Johnson n’a pas réellement eu sa chance à Los Angeles.

Au sein d’une équipe de vétérans, dont la rotation arrière est particulièrement bondée (Luke Kennard, Reggie Jackson, Eric Bledsoe, Paul George, Terrence Mann voire même Brandon Boston Jr), le rookie n’était pas vraiment dans le bon environnement pour se développer.

Se (re)lancer dans l’Oregon après un faux départ en Californie

Depuis le début de la saison, l’ancien coéquipier d’Yves Pons n’avait pris part qu’à 15 matches NBA, pour une moyenne de 3.5 points par match en 9 minutes. C’est du côté de la G-League qu’il a obtenu davantage de temps de jeu puisqu’en 7 matches avec les Agua Caliente Clippers, il apportait 15.1 points par match en 31 minutes.

Son départ vers Portland sonne donc comme une aubaine. Au sein d’une équipe qui se trouve à la croisée des chemins, entre l’obligation de viser les playoffs pour garder Damian Lillard et la tentation de reconstruire autour d’Anfernee Simons, Keon Johnson devrait davantage entrer dans les plans de son coach et de son « front office ».

La première réaction de Chauncey Billups allait en tout cas en ce sens : « C’est un bébé, il est vraiment, vraiment jeune » déclarait le coach des Blazers au Oregon Live, au sujet du jeune arrière de 21 ans. « Et c’est un athlète incroyable. Il aime défendre, et ça lui tient à cœur. À un si jeune âge, c’est rare de vouloir à ce point défendre. Mais je pense qu’il est si jeune qu’il est possible de le modeler, d’orienter son développement. On l’obtient à un si jeune âge qu’on peut prendre le temps de le développer vers le type de joueur qu’on souhaite qu’il devienne. »

Suivre le modèle Anfernee Simons

Cela sonne comme le discours d’un coach qui entend développer un jeune, et le faire jouer. Un constat logique puisque Chauncey Billups, défenseur coriace durant ses années de joueur, avait pour mission, à son arrivée à la tête des Blazers l’été dernier, de redresser la barre du point de vue défensif. Une mission compliquée avec Damian Lillard et CJ McCollum, mais qui est envisageable pour l’avenir, avec la jeune garde arrière du club.

Les plus pessimistes des observateurs de la NBA noteront, à juste titre, que les Blazers n’ont pas d’équipe affiliée en G-League, et que ça peut freiner son intégration et sa progression.

Pour autant, Anfernee Simons montre bien qu’il est possible de progresser même sans faire la navette avec la ligue de développement. Drafté en 2018 par Portland, le meneur avait ciré le banc durant sa saison rookie : 20 matches, 7 minutes de jeu pour 3.8 points par match.

Plus de trois ans plus tard, il est le meneur titulaire de la franchise, en l’absence de Damian Lillard, et s’est surtout imposé comme un pilier de l’avenir du club, qui va façonner son futur autour de lui.