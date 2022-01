Anfernee Simons, l’éclaircie dans le ciel gris de Rip City

C’est le genre d’action de grande classe qu’on ne voit pas si souvent que ça sur les parquets de NBA, qui regorgent pourtant de talent au mètre carré. En fin d’horloge des 24 secondes, Anfernee Simons enchaîne un, deux, trois dribbles entre les jambes. Il sent le décalage et déborde Patty Mills en un coup de rein avant de prendre appui pour décoller vers le cercle.

En chemin, il rencontre le musculeux Day’Ron Sharpe qui défend selon les normes acceptées par les « refs », à savoir en restant vertical. Dans son élan, Simons se retrouve emporté vers la droite et l’arrière des Blazers se contorsionne alors avant d’envoyer le ballon au-dessus de la défense, et de sa tête, à l’aveuglette. Le coup de sifflet retentit et le ballon tombe dedans. Panier plus la faute. Ant peut alors atterrir…

« J’étais surpris que ça tombe dedans honnêtement, mais c’était à l’instinct. J’ai lancé la balle en devinant où était le cercle. »

Simons sur un nuage

Dans la meilleure période de sa carrière actuellement, à 27,8 points et 7,6 passes sur ses 5 derniers matchs, Simons est en train de faire éclater son immense talent au grand jour.

Auteur de 23 points et surtout 11 passes, nouveau record en carrière dans son match face à Brooklyn, dans une victoire (114-108) et ce, après un autre record en carrière à 43 points face à Trae Young et les Hawks, dans un autre succès (136-131), une rareté cette saison pour les Blazers il y a une dizaine de jours, Simons est un danger public en ce moment.

Avec 31 points (à 10/17 aux tirs), plus 3 rebonds et 6 passes, il a également mené les Blazers à une victoire importante alors qu’ils restaient sur six revers en sept matches. « Il a été remarquable » a expliqué Jusuf Nurkic. « Sans lui, on ne gagne pas ce match. »

Quand Chauncey Billups annonçait en début de saison que les Blazers souhaitaient faire d’Anfernee Simons la véritable doublure de Damian Lillard, il présentait ça comme une promotion, une avancée pour le joueur. Mais en fin de compte, Simons sortait déjà du banc ces trois saisons passées, ses trois premières. Et ça serait encore la même rengaine pour la quatrième…

Mais, en fait, Billups suggérait simplement qu’il fallait lui donner le ballon davantage. Que cette nomination en n°2 sur le poste 1 avait été motivé par la volonté qu’il initie lui-même le jeu de son équipe. Et Simons a fait mieux que profiter de la blessure abdominale de son aîné et mentor, Damian Lillard, il a définitivement pris son envol.

« C’est mon principal objectif : de montrer que je peux être un grand joueur. C’est ce que j’essaye de faire », explique Simons sur NBA.com.

L’année de l’explosion

On dit souvent qu’en NBA, tout est question d’opportunité. Lillard l’avait annoncé, et ça se réalise. Après trois saisons, c’est enfin l’année de l’explosion pour le prodige de Floride.

« Probablement encore plus cette année que d’autres, certains jeunes joueurs obtiennent des opportunités de jouer et en tirent le meilleur profit », constate Alvin Gentry, un vieux routier s’il en est en NBA. « Regardez un gamin comme Simons, dont tout le monde pense qu’il est un bon joueur. Mais à quel point est-il bon ? Eh bien, quand tu joues derrière deux gros joueurs à l’arrière, il n’y a pas beaucoup de temps de jeu. Mais maintenant qu’il a beaucoup de minutes, on peut voir ce dont il est capable. »

Explosif au possible (cf. vidéo plus bas) et désormais plus en contrôle de son dribble et plus mûr dans ses prises de décisions offensives, Simons est carrément devenu intenable. Arrivé très jeune dans la Ligue, la fourmi des Blazers est travailleuse et sa progression en coulisses se traduit enfin. La bonne opportunité pour un talent qui n’a encore que 22 ans !

« Je pense qu’il est en bonne voie pour devenir un titulaire en NBA », assure Coach Billups. « Cette période actuelle sans Dame est très importante pour Ant. Je sais ce que je pense de lui mais il ne s’agit plus de moi, il doit aller prouver à tout le monde ce qu’il est capable de faire. Il va devoir maintenir cette exigence. »

Simons libéré

Après sa performance record et riche en émotions après le décès de son grand-père, Simons a réussi à tourner la page et avancer. S’il a toujours eu la forme avec son jeu élégant et spectaculaire, Simons y a désormais ajouté le fond. Option n°1 de Blazers qui vivent une saison très mouvementée sur et en hors des terrains, le vainqueur du concours de dunks 2021 a les coudées franches à Rip City.

« J’apprends à chaque match, en commettant des erreurs et en étant plus agressif dans certains aspects du jeu. Je sais que beaucoup d’équipes vont commencer à prêter davantage attention à moi. J’essaye de m’y préparer et de savoir comment y répondre. Je pense que j’y arrive plutôt bien. »

Ayant connu des hauts et des bas au cours de sa jeune, mais déjà longue, carrière en NBA, dont une troisième saison en deçà des attentes, Simons a toujours suivi sa ligne de conduite, son éthique de travail étant salué de tous dans la franchise de l’Oregon. L’arrivée de Billups, cumulée à un secteur extérieur déplumé par la force des choses, a servi de déclic et Anfernee Simons joue complètement libéré.

« Ils veulent simplement que je joue mon jeu. Tout le monde m’encourage à shooter, à faire du jeu et j’ai leur confiance pour le faire. Ça rend les choses beaucoup plus facile. Je n’arrive pas en match en m’inquiétant du poids sur mes épaules. »

Great win fellas… I see you big Ant @AnferneeSimons 💪🏾💪🏾 — Damian Lillard (@Dame_Lillard) January 11, 2022