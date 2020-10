Anfernee Simons : « Vous pensiez que j’allais être un joueur à 20 points de moyenne ? »

Auteur de ce fameux match à 37 points, 9 passes et 6 rebonds pour l’ultime rencontre de sa saison rookie, Anfernee Simons était attendu au tournant cette année.

Le talentueux « combo guard » des Blazers a finalement posté 8 points et 2 rebonds de moyenne pour sa deuxième campagne, à 40% de réussite aux tirs dont 33% à 3-points, une déception pour de nombreux fans…

Tempérer les attentes

« Je suis souvent sur Twitter et je vois tous les gens qui pensaient que j’allais faire une grosse saison », développe-t-il dans The Athletic. « Mais vous pensiez quoi ? Que j’allais devenir Lou Williams ou un joueur comme ça à 20 points de moyenne ? Ce n’est pas très réaliste maintenant. On a Dame, CJ, Nurk, Melo… ça ne pouvait pas marcher. Je ne peux tourner à 20 points que si je fais 10/10 chaque soir. »

En concurrence avec des joueurs vétérans et chevronnés, plus la montée en puissance de Gary Trent Jr., il n’a pas bénéficié de traitement de faveur cette année. Il a fallu partager le temps de jeu et les responsabilités.

« Mes attentes n’étaient pas celles des gens. Je savais que j’allais avoir l’opportunité de jouer et de réaliser une belle saison. Ça aurait été bien si j’avais connu une année pour être meilleur sixième homme mais honnêtement, je ne savais pas à quoi m’attendre. Je savais juste que j’allais avoir du temps de jeu. Ce n’était ni une superbe année, ni une année horrible. J’ai eu des mauvais matchs, des bons matchs et des matchs OK. Mais je ne crois pas être complètement passé au travers. »

L’impression générale de déception provient de fait de son adresse déficiente et d’une production de moins en moins importante au fur et à mesure de la saison. Capables d’énormes coups de chaud quand il est réglé, Anfernee Simons a lutté match après match pour trouver son rythme de croisière.

À vrai dire, il a produit son meilleur basket dès le mois de novembre avec 11 points de moyenne. Après ça, ce fut plus compliqué avec moins de temps de jeu, comme en mars avec 15 minutes en moyenne pour 6 points seulement…

Encore en train de mettre son jeu offensif en place

« Je pense que cette année va être importante pour moi. Comme l’an passé. Mais je sens que mon jeu va mûrir et progresser plus vite. Mon année rookie était une année d’apprentissage, mais l’an passé, j’ai encore plus appris. Durant ma première saison, j’ai appris à gérer les trucs hors terrain et comment être un pro. Mais cette année, j’ai appris à jouer au basket en NBA et comment être constant. »

À 21 ans seulement, Anfernee Simons est tout de même passé de 7 à 21 minutes entre sa première et sa deuxième saison. Passé directement du lycée à la Grande Ligue, il a encore beaucoup de choses à apprendre du monde professionnel mais cette deuxième campagne est en effet encourageante.

Au contact de ses vétérans, Damian Lillard ou CJ McCollum, Anfernee Simons peut trouver des conseillers de choix, qui ont eux-mêmes traversé de nombreuses épreuves avant d’arriver au plus haut niveau. Étape par étape, en gardant les yeux fixés sur l’objectif et même si ça n’est pas forcément visible à l’œil nu de certains fans, il progresse dans son jeu et ses prises de décision sur les planches.

« Voir les situations de passes, c’est probablement la première chose sur laquelle je dois travailler. Je me concentrais beaucoup là-dessus pendant nos entraînements dans la bulle. Bien visualiser tout le terrain et ne pas simplement chercher à scorer tout le temps. Il faut voir comment la défense bouge et faire le bon choix, mais je me rends aussi compte que chercher la passe peut souvent m’ouvrir le chemin du panier. »

Avec un effectif qui va sans aucun doute être modifié durant l’intersaison, une chose reste sûre : Anfernee Simons aura encore l’opportunité de jouer la saison prochaine. Sa progression ne fait que commencer…