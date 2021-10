Enfin l’heure de l’explosion pour Anfernee Simons ?

Pour compenser le début de campagne compliqué au scoring de Damian Lillard (17.8 points de moyenne, à 33% aux tirs et 17% à 3-points…), Portland peut pour le moment compter sur toute la régularité de son remplaçant, Anfernee Simons, en pleine confiance sous les ordres de Chauncey Billups.

En quatre matchs, le « combo guard » de 22 ans tourne ainsi à 14.5 points de moyenne, à 54% aux tirs et 48% à 3-points. Et, la nuit dernière, face aux Grizzlies, il a probablement réussi sa meilleure sortie de la saison, inscrivant 17 points, à 6/10 aux tirs et 5/7 à 3-points, en 28 minutes de jeu.

Joker offensif par excellence, Anfernee Simons a surtout brillé en première mi-temps, puisqu’il y a marqué 14 de ses 17 points, à cheval sur les premier et second quarts-temps. À un moment où les Blazers étaient dans le dur, comptant une dizaine de points de retard au tableau d’affichage (38-46).

« Il nous a maintenus à flot », estimait après coup son coach, Chauncey Billups. Un sentiment partagé par Damian Lillard, auteur d’une première période catastrophique (9 points, à 2/11 aux tirs), contre cette équipe de Memphis qui faisait alors la course en tête.

« Voilà qui il doit être pour nous », expliquait le meneur All-Star, qui a pris son coéquipier sous son aile, depuis ses débuts en NBA. « Qui sait quel aurait été notre déficit à la mi-temps s’il n’avait pas pris feu ? Nous en avions besoin, c’était important pour nous, nous avons besoin qu’il soit [ce type de joueur]. »

Un état d’esprit nouveau

Sélectionné en 24e position de la Draft 2018, Anfernee Simons aborde sa quatrième année dans la ligue de la meilleure des manières, après avoir traversé les trois premières comme une ombre (ou presque), sous la coupe de Terry Stotts (7.5 points de moyenne, en 18 minutes et sur 154 matchs, à 41% aux tirs et 38% à 3-points).

« Il ne jouait que très peu, non pas à cause de son talent ou de ses qualités, mais à cause de son état d’esprit », racontait pour The Athletic Phil Beckner, coach personnel de Damian Lillard, qui a passé beaucoup de temps à travailler avec Anfernee Simons, ces deux dernières années. « Il n’était pas encore suffisamment prêt, il n’entrait pas sur le terrain avec la volonté de botter les fesses de ses adversaires. »

Doublure désignée de Damian Lillard à la mène, avec qui il s’est longuement entraîné cet été, quand « Dame » n’était évidemment pas occupé par Team USA, le 6e homme naturel de Portland arrive à un moment charnière de sa carrière, à un an de la fin de son contrat rookie.

« Il est temps [qu’il explose], ce moment est arrivé », confiait justement Damian Lillard, au sujet de son jeune coéquipier, désormais plus affamé. « Il est talentueux et il a des qualités, ce n’est un secret pour personne. Il a montré quelques flashs intéressants jusqu’ici, mais il est maintenant temps [qu’il en fasse plus]. »