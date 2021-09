Anfernee Simons promu doublure de Damian Lillard

À première vue, avec une production statistique stagnante, d’aucuns diraient qu’Anfernee Simons est sur une pente glissante en NBA. D’autant plus son contrat rookie se rapproche de son terme…

Mais, sous la nouvelle direction de Chauncey Billups, il devrait hériter d’un rôle revu à la hausse. Il va officiellement être le deuxième meneur dans la hiérarchie des Blazers.

« C’est ma chance, maintenant »

« C’est ma chance, maintenant », lance un Anfernee Simons enthousiaste dans The Athletic. « C’est ce pour quoi j’ai travaillé dur et ce que j’attendais… Ce moment-là. Je dois en tirer pleinement avantage. (…) Après deux jours d’entraînement, je le sens. Je sens bien qu’ils me mettent dans une situation pour que je progresse et que je me sente plus à l’aise pour mener le jeu. Après deux jours, je sens que c’est ça qu’ils veulent faire de moi. »

Utilisé 17 minutes la saison passée, contre 21 pour sa deuxième année, Anfernee Simons partageait jusqu’alors les responsabilités de meneur remplaçant avec CJ McCollum car Terry Stotts aimait garder une de ses stars, Lillard ou McCollum, sur le terrain en toutes circonstances. Avec Chauncey Billups, Anfernee Simons sera le deuxième meneur et CJ McCollum va se focaliser sur son poste d’arrière. Ceci dit, ces frontières sont très souples dans le jeu moderne.

« Je veux que CJ et Ant se partagent les minutes en deuxième meneur. Beaucoup de mes discussions avec Ant ont été à ce sujet, qu’il soit prêt à jouer beaucoup de minutes en deuxième meneur, pour gérer le jeu », confirme Chauncey Billups. « Ça va être un changement pour CJ, une petite adaptation. Mais dans notre système, meneur et arrière sont à peu près la même chose. Si Ant et CJ jouent ensemble, peu importe qui monte le ballon. Celui qui reçoit la balle y va et joue au basket. Il n’y a pas de nomination comme ça, on veut avoir des créateurs sur le terrain. »

Pour Anfernee Simons qui en est déjà à sa quatrième saison en NBA, alors qu’il n’a encore que 22 ans, c’est une promotion intéressante. Une opportunité à saisir même ! Scoreur naturel, le natif de Floride continue d’apprendre à panacher son jeu avec de la création pour ses partenaires, un équilibre qu’il commence maintenant à maîtriser.

« Ma qualité première est évidemment de pouvoir marquer des points, et ils ne veulent pas m’enlever ça. Mais en ce moment, on essayer d’élargir un peu mon jeu et de voir ce que je peux faire et ce que je peux devenir. Mais c’est tout ce que je demande dans le fond, d’avoir un dialogue [avec les coachs]. Je crois que je peux y arriver et les coachs me poussent à endosser ce rôle et être ce gars qui sort du banc et joue meneur. »

« J’ai plus de liberté pour être agressif quand je peux l’être »

Avec Chauncey Billups, mais aussi Scott Brooks dans le staff, Anfernee Simons sait à qui parler pour demander des conseils sur le poste de meneur. En l’occurrence, le nouveau boss de Rip City souhaiterait que son jeune meneur sorte un peu de sa carapace et se montre plus leader.

« Vous connaissez Ant. Il est très discret. Il ne parle pas beaucoup. Mais en tant que meneur, et j’en ai parlé à Dame aussi, il faut être plus vocal. Il faut utiliser sa voix. Il faut parfois forcer sa nature. »

Elève discipliné et consciencieux, Anfernee Simons s’exécute. Tout comme Nassir Little qui a impressionné son monde sur ce début de camp d’entraînement, le back-up de Damian Lillard va être appelé à jouer un rôle important pour des Blazers qui visent encore et toujours les playoffs.

« J’essaye de faire entendre ma voix à différents moments. Je ne me vois pas non plus devenir un moulin à paroles sur le terrain. Mais quand certaines choses doivent être dites, je dois le dire, de manière respectueuse mais ferme. Je pense m’améliorer chaque jour sur ce point. »

Après avoir progressé discrètement pendant trois ans, Anfernee Simons se sent prêt à passer un cap. Débarqué en NBA à l’âge tendre de 19 ans, la « fourmi » des Blazers a rectifié le tir derrière l’arc la saison dernière, passant de 33 à 43% de réussite. Il lui faut désormais devenir un vrai meneur remplaçant. Une plus-value pour son club.

« Quand je mettais en place des systèmes, c’était en général pour donner la balle à quelqu’un d’autre. Donc, je ne me sentais pas vraiment meneur, je n’étais pas traité comme tel. J’étais plutôt un meneur – arrière qui rentrait en jeu et mettait en place une action pour quelqu’un d’autre. Maintenant, il s’agit davantage de ce que je veux faire. J’ai plus de liberté pour être agressif quand je peux l’être. »