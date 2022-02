Une Zoom Freak 3 « Low Battery »

Est-ce parce que Giannis Antetokounmpo a pour habitude d’aller puiser au plus profond de lui même que Nike a imaginé cette version « Low Battery » de la Zoom Freak 3 ? Ce nouveau coloris met en tout cas en évidence une dépense d’énergie largement consommée à travers le dessin d’une pile aux trois quarts vide sur la languette de la chaussure gauche.

Pour le reste, on est sur un code couleur assez classique, avec une tige majoritairement noire et grise, dotée de contours et finitions en doré, sur le logo Nike et le scratch du strap notamment. On note également des touches de violet sur la tirette et la languette. L’ensemble repose sur une semelle extérieure blanche.

La Zoom Freak 3 « Low Battery » est attendue pour les semaines à venir, au prix de 120 dollars.

Lire le test complet de la Zoom Freak 3

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike Lebron 19 qui exploite l’énergie implacable du King avec une tenue ajustée et un système d’amorti revisité. Livraison et retour offerts.