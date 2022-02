Julius Randle loupe une prime de 600 000 dollars

Julius Randle n’entre pas dans la catégorie des « snobés » du All-Star Game de cette année. Sélectionné pour la première fois lors de la précédente édition, l’intérieur des Knicks n’a, sans surprise, pas été convié parmi les remplaçants pour le match des étoiles de Cleveland.

« Non », assure-t-il lorsqu’on lui demande s’il est déçu de ne pas recevoir de deuxième étoile. En plus de la dimension honorifique, sa participation, ou non, avait une importance financière. Sans All-Star Game cette année, le joueur payé près de 22 millions de dollars cette saison, ne touchera ainsi pas une prime de 600 000 dollars. « J’essaye de gagner des matches, je suis payé pour ça », rappelle-t-il.

Sa non sélection n’a rien de surprenant. Au-delà de ses comportements sur et en dehors qui interrogent, l’intérieur connaît une régression statistique dans quasiment tous les compartiments, de la moyenne de points, de rebonds ou de passes à tous les pourcentages d’adresse.

« Il y a toujours un certain nombre de gars qui méritent et qui ne sont pas sélectionnés, constate son coach Tom Thibodeau, persuadé que son joueur aurait eu sa place. Il n’y a pas assez de places pour les gars qui font des saisons All-Star. Une grande partie de cela est lié au succès de l’équipe. Je sais, pour avoir voté, que c’est une position difficile pour les entraîneurs. Tu te retrouves avec trois ou quatre gars pour une ou deux places ou une place. Tu te demandes comment tu vas déterminer qui va vraiment y arriver ? En général, le critère est l’impact sur l’équipe. Quelle équipe se porte mieux ? »

Clairement pas les Knicks cette saison avec leur bilan médiocre (24 victoires – 28 défaites) et leur modeste 12e place au sein de la conférence Est. Les difficultés actuelles, qui contrastent avec les promesses affichées la saison passée, pourraient d’ailleurs pousser les New-yorkais a faire bouger l’effectif d’ici jeudi prochain.

Interrogé sur les rumeurs qui émergent, parmi lesquelles un « swap » avec les Kings entre De’Aaron Fox et lui, Julius Randle, qui n’a pas caché son agacement devant le journaliste Marc Berman du New York Post, balaye : « Ça ressemble à des ragots pour moi. »