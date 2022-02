All-Star Game 2022 | Une troisième sélection d’affilée pour Rudy Gobert !

Sans surprise, Rudy Gobert est de nouveau All-Star !

Pour la troisième fois de sa carrière, après 2020 et 2021, le pivot du Jazz a effectivement été choisi par les coachs pour faire partie des 12 joueurs qui représenteront la conférence Ouest, au prochain All-Star Game de Cleveland (20 février).

Chez les Français, Tony Parker (6) est désormais le seul à totaliser davantage de sélections au match des étoiles que Rudy Gobert (3), qui en compte maintenant une de plus que Joakim Noah (2). Comme « Gobzilla » (2020, 2021, 2022), « TP » a d’ailleurs réussi à décrocher cet honneur trois années de suite (2012, 2013, 2014).

Coup double pour Phoenix et Utah

Et, en plus du triple « Defensive Player of the Year », bien parti pour remporter un quatrième trophée record en fin de saison, six autres joueurs ont aussi été désignés All-Stars par leurs pairs, à l’Ouest.

Parmi eux, on retrouve évidemment Chris Paul (12e sélection) et Devin Booker (3e sélection), qui représenteront dans l’Ohio la meilleure équipe de la ligue, à savoir les Suns. Dans le « back-court », Luka Doncic (3e sélection) et Donovan Mitchell (3e sélection) ont également été retenus, ce qui signifie que Utah place deux représentants comme Phoenix.

Au niveau du « front-court », pour accompagner Rudy Gobert, ce sont Draymond Green (4e sélection) et Karl-Anthony Towns (3e sélection) qui ont été plébiscités par les entraîneurs. Pas de grande première parmi les remplaçants de cette conférence, donc.

Pour rappel, les cinq titulaires de l’Ouest ont été annoncés la semaine dernière et il s’agit de Ja Morant (1e sélection), Stephen Curry (8e sélection), Andrew Wiggins (1e sélection), LeBron James (18e sélection – capitaine) et Nikola Jokic (4e sélection).

Darius Garland et Fred VanVleet à l’honneur !

De leur côté, Trae Young (2e sélection), DeMar DeRozan (5e sélection), Kevin Durant (12e sélection – capitaine), Giannis Antetokounmpo (6e sélection) et Joel Embiid (5e sélection) connaissent eux aussi les noms de ceux qui représenteront, comme eux, la conférence Est sur le parquet du Rocket Mortgage Fieldhouse.

Premiers noms, et non des moindres : ceux de James Harden (10e sélection), Jimmy Butler (6e sélection) et Jayson Tatum (3e sélection), qui font désormais partie des habitués. Ils sont bien sûr accompagnés de Zach LaVine (2e sélection), qui vient à son tour récompenser la très belle saison des Bulls, mais aussi de Khris Middleton (3e sélection).

Mais ce qui nous intéressait surtout dans cette conférence, c’était de savoir combien de joueurs des Cavaliers allaient faire honneur à leur franchise, à domicile. La réponse tient en un nom : Darius Garland, décoré pour la toute première fois, au contraire de son coéquipier Jarrett Allen.

Autre grande première, en plus du meneur des Cavs : celle de Fred VanVleet, dont la superbe saison avec les Raptors n’est pas passée inaperçue chez les coachs. Des coachs qui n’ont donc pas retenu le moindre intérieur à l’Est !

Deux repêchés à venir…

Au rayon des absences, on peut souligner celles de Russell Westbrook (Lakers), Dejounte Murray (Spurs), Damian Lillard (Blazers), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Anthony Edwards (Wolves), Paul George (Clippers), Jaren Jackson Jr. (Grizzlies) ou encore Anthony Davis (Lakers) à l’Ouest.

À l’Est, ce sont LaMelo Ball (Hornets), Jrue Holiday (Bucks), Kyle Lowry (Heat), Bradley Beal (Wizards), Tyler Herro (Heat), Jaylen Brown (Celtics), Miles Bridges (Hornets), Pascal Siakam (Raptors), Domantas Sabonis (Pacers), Bam Adebayo (Heat), ou encore Jarrett Allen (Cavaliers), donc, qui ont quant à eux été laissés de côté.

Il y aura cependant au moins deux malheureux repêchés, répartis dans chaque conférence, puisque l’on rappelle que Kevin Durant ne pourra pas tenir sa place à Cleveland. Même chose pour Draymond Green.

À l’inverse, et fort logiquement, certains habitués historiques toujours en activité comme Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Klay Thompson, Carmelo Anthony, John Wall, Dwight Howard, Kemba Walker, DeMarcus Cousins, Al Horford, Rajon Rondo, LaMarcus Aldridge, Blake Griffin, Paul Millsap, Derrick Rose ou encore Ben Simmons ne figureront quoi qu’il arrive pas au match des étoiles, cette année.

Place, maintenant, à la « Draft All-Star » pour les capitaines LeBron James et Kevin Durant, qui devront constituer un effectif de 12 joueurs dans tout juste une semaine, en antenne nationale.

CONFÉRENCE OUEST

Titulaires — Ja Morant (Grizzlies), Stephen Curry (Warriors), Andrew Wiggins (Warriors), LeBron James (Lakers), Nikola Jokic (Nuggets).

Remplaçants — Chris Paul (Suns), Luka Doncic (Mavericks), Donovan Mitchell (Jazz), Devin Booker (Suns), Draymond Green (Warriors), Karl-Anthony Towns (Wolves), Rudy Gobert (Jazz).

CONFÉRENCE EST

Titulaires — Trae Young (Hawks), DeMar DeRozan (Bulls), Kevin Durant (Nets), Giannis Antetokounmpo (Bucks), Joel Embiid (Sixers).

Remplaçants — Darius Garland (Cavaliers), Fred VanVleet (Raptors), James Harden (Nets), Zach LaVine (Bulls), Khris Middleton (Bucks), Jimmy Butler (Heat), Jayson Tatum (Celtics).