Chris Paul explique qu’il était incapable de shooter lors du premier tour des playoffs face aux Lakers

Anciens coéquipiers aux Clippers, JJ Redick et Chris Paul se sont retrouvés derrière des micros, pour une interview intéressante. Et le néo-retraite a surpris son ancien camarade en lui demandant directement si ce dernier était physiquement capable de shooter lors du premier tour des derniers playoffs, face aux Lakers.

Car si Phoenix s’était qualifié (4-2), le meneur avait souffert. Touché à l’épaule, il était clairement déréglé au tir (39% d’adresse sur la série dont 20% à 3-points) et il avait même du mal à dribbler…

« J’ai eu quelques blessures assez dingues mais c’était l’une des plus folles. Parce que le dribble, c’est mon truc. Mais là, je dribblais et la balle ne revenait pas dans ma main », explique Chris Paul. Etait-ce un manque de force ? « Oui. C’était dingue. Je dribblais et je me disais : ‘Mince, mais pourquoi je perds le ballon ?’ Il y a un tir que j’ai mis en le jetant depuis le côté droit. C’est rentré mais j’ai dit aux gars : ‘Je ne sais pas comment j’ai fait’. »

Le joueur de 36 ans explique que malgré le travail de ses préparateurs physiques, le problème ne partait pas.

« Au Game 2, je ne sais même pas pourquoi ils défendaient sur moi. Je ne pouvais pas shooter du tout, je faisais juste semblant. » Est-ce que les Lakers en avaient conscience ? « Je ne sais pas. Mais si vous regardez, de match en match, on pouvait voir qu’ils hésitaient. Ils faisaient les prises à deux puis ils se disaient : ‘Est-ce que je dois vraiment contester son tir ?’ Je ne pouvais pas shooter du tout. Je ne pouvais même pas lever mon bras. Si on levait mon bras et qu’on le poussait vers le bas, je ne pouvais pas opposer de résistance. Mon bras tombait. »

Monty Williams ne voulait pas lui faire jouer le Game 4

Son meneur très limité, Phoenix s’est d’ailleurs retrouvé mené 1-2 avant le Game 4 à Los Angeles.

« Je suis arrivé à la salle et Monty (Williams) m’a appelé dans son bureau et m’a dit que je n’allais pas jouer. Il m’a dit que je ne pouvais rien faire, rien mettre en place. C’est ce qui commençait à me stresser aussi. Je ne voulais pas être absent, parce que j’aurais eu l’impression de laisser tomber mon équipe. Mais au fond de moi, j’avais aussi le sentiment de plomber l’équipe. Et je ne savais pas si les gars de l’équipe allaient oser me dire : ‘Chris, tu nous fous dans la merde’. J’avais un peu oublié tout ça, mais c’était dur ».

Chris Paul explique avoir convaincu son coach en appelant un neurologue, qui a dit qu’il ne pouvait pas aggraver sa blessure. Dans la foulée, le meneur a réalisé son meilleur match de ce premier tour avec 18 points à 7/15 au tir, plus 9 passes décisives, et surtout Phoenix a récupéré l’avantage du terrain (100-92).

Alors que le meneur a peu à peu récupéré, montant en puissance lors de cette campagne des playoffs 2021, JJ Redick rappelle justement que ça tempère les critiques de ceux qui disent que les Suns et les Bucks ont réussi à accéder aux Finals en profitant des blessures des autres équipes comme les Nuggets, les Clippers ou les Nets…

« C’est ce que Doc (Rivers) disait toujours. Il nous disait : ‘Les gars, il faut être bon mais, parfois, il faut aussi avoir de la chance’. Donc je suis prêt à avoir de la chance », conclut le meneur, qui n’a pas été épargné par les problèmes physiques durant les playoffs, tout au long de sa carrière.