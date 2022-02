Les Cavaliers obtiennent une enveloppe pour remplacer Collin Sexton

De la même façon que Denver espérait un retour de Michael Porter Jr. cette saison, Collin Sexton n’avait pas écarté l’idée de revenir en playoffs après sa déchirure du ménisque du genou gauche. « On verra », avait-il déclaré.

Sauf que, comme pour l’ailier de Denver, pour la NBA, ça semble déjà tout vu puisque les Cavaliers ont obtenu une « Disabled Player Exception » pour le remplacer, nous apprend The Athletic.

Cette enveloppe de recrutement représente la moitié du salaire de Collin Sexton cette saison, soit 3.17 millions de dollars et, pour rappel, elle est allouée lorsqu’un médecin indépendant a déterminé que le joueur en question ne pourra pas rejouer de la campagne…

Comme pour celle des Nuggets, la franchise de l’Ohio a désormais jusqu’au 10 mars pour s’en servir.

#Cavs have been granted a disabled player exception worth $3.17 million for the season-ending loss of Collin Sexton, sources tell @TheAthletic. March 10 deadline for the DPE. — Kelsey Russo (@kelseyyrusso) February 2, 2022

LEXIQUE

Disabled Player Exception : lorsqu’une franchise perd un joueur pour une longue durée, elle peut demander à la NBA de profiter d’une enveloppe supplémentaire pour recruter un joueur. Cette « dérogation », accordée après une étude du dossier médical, permet de ne pas compter le salaire du joueur blessé, et de proposer un contrat à son remplaçant pour un montant égal à 50% du salaire du joueur blessé. Avec cette enveloppe, on peut signer un joueur libre ou un joueur sur la liste des coupés, mais aussi réaliser un transfert. La durée du contrat du joueur acquis par cette exception ne pourra excéder un an, et avec cette enveloppe, on ne peut acquérir qu’un seul joueur.