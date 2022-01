Collin Sexton de retour en playoffs ?

On pensait ne le revoir que la saison prochaine, après son opération d’une déchirure du ménisque du genou gauche, mais Collin Sexton pourrait finalement retrouver les parquets en playoffs.

Comme sa rééducation se déroule sans problème, l’arrière des Cavaliers n’a clairement pas écarté l’idée d’un possible retour au moment des choses sérieuses.

« Je vais bien et je suis dans les temps », explique-t-il au Plain Dealer. « Je me sens bien physiquement et mentalement. Je reviendrai quand je serai à 100% et que mon corps me dira qu’il est prêt. Quand on sera en playoffs, on verra. Clairement, on verra alors. »

Néanmoins, d’après nos confrères, les dirigeants des Cavaliers ne s’attendent pas à revoir Collin Sexton cette saison. La franchise veut être prudente, surtout que Cleveland (cinquième de la conférence Est) tourne très bien sans lui. Il n’y a donc aucune raison de précipiter son retour.

Ce qui est logique puisque les playoffs commencent le 16 avril et que l’arrière n’aura plus joué depuis sa blessure, le 7 novembre dernier à Brooklyn. Le relancer, après plus de cinq mois à l’infirmerie, face à l’intensité des playoffs, ce n’est évidemment pas l’idéal pour lui sur le plan physique, et c’est très risqué.

Dernier détail enfin, qui peut jouer pour le joueur comme pour la franchise, il sera free agent (protégé ou pas) cet été et se blesser (gravement) à nouveau durant les playoffs ne facilitera pas les négociations ensuite…