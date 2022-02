Contre Memphis, Mitchell Robinson a multiplié les gifles

Avec 14 points (7/8), 11 rebonds et… 8 contres la nuit dernière dans la défaite de New York contre Memphis, Mitchell Robinson a réalisé sa meilleure performance individuelle de la saison. À deux contres d’un triple-double (avec une seule passe décisive), le pivot des Knicks a brillé dans la protection de la raquette.

Et si les Grizzlies se sont imposés assez aisément, « Mitch » peut se vanter d’avoir grandement embêté Ja Morant, qui a bien tenté de le postérizer mais s’est tout de même un peu emmêlé les pinceaux dans sa sélection de tirs (9/27) face à la dissuasion du pivot devant son cercle.

« Je savais que c’était la meilleure équipe de la ligue au nombre de points marqués dans la raquette. Donc c’était mon boulot de protéger le cercle » expliquait-il au New York Post après la rencontre. « C’était un sacré challenge [face à Steven Adams], mais je pense que je m’en suis plutôt bien sorti. »

Enfin débarrassé des blessures

Longuement indisponible l’an passé à cause d’une fracture au pied (41 matches manqués), Mitchell Robinson (23 ans seulement) est en bonne santé cette saison et parvient à enchainer les matches sans trop d’interruptions : il a pris part à 47 des 52 rencontres de la saison des Knicks, les cinq absences étant liées à sa mise à l’isolement courant décembre.

Bien qu’il considère ne pas être encore tout à fait au maximum de ses capacités physiques, notamment du point de vue du cardio, il admet tout de même qu’il est sur la bonne voie : « Il y a encore un peu de travail, mais je m’en approche, je suis vraiment proche. Je pense honnêtement que je peux jouer une bonne quarantaine de minutes. Une fois que je serais vraiment en bonne condition physique, je vais faire des dégâts ».

Déjà le 5e contreur de l’histoire des Knicks

« La clé, c’est qu’il est en bonne forme » jugeait RJ Barrett. « On observe un gars qui est en rythme. Il est un tel atout des deux côtés du terrain. Huit contres ! C’est incroyable, et tous ces rebonds offensifs… Parfois je prends mes tirs sans me poser de questions car je sais qu’il aura les rebonds si je rate. »

Dans la quatrième et dernière année de son contrat rookie, et déjà le 5e contreur de l’histoire des Knicks, le 36e choix de la draft 2018 est éligible à une prolongation avec les Knicks à la fin de la saison. Free agent « non-protégé », il pourra signer où bon lui semble l’été prochain, sans que New York ne puisse s’aligner sur les offres extérieures.