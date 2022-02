James Harden touche le fond et il en a ras-le-bol

Kevin Durant n’est pas là, et les Nets s’enfoncent… Cette nuit, ils ont subi une 6e défaite de suite, et la dernière en date est la plus humiliante et inquiétante. Certes, Brooklyn était en « back-to-back », mais les joueurs de Steve Nash défiaient les Kings qui n’avaient plus gagné depuis sept matches.

Et pourtant, les Nets s’inclinent (112-101), avec un James Harden à 4 points à 2 sur 11 aux tirs ! L’arrière All-Star a été transparent, et quand un journaliste lui demande si une réunion de crise est nécessaire, voici ce qu’il répond.

« Je pense que c’est terminé de parler ! C’est juste qu’on doit s’y mettre, et de manière régulière. Il y a des passages où l’on est très bons, et d’autres où l’on est vraiment mauvais. On doit trouver une certaine régularité en cours de matches. »

« On doit trouver un moyen de s’en sortir collectivement »

Et pourquoi les Nets manquent de régularité dans le jeu ? « Vous le savez aussi bien que moi » répond James Harden. « Nous devons gérer beaucoup de choses différentes en interne, comme les cinq de départ. Nous n’avons pas encore eu de continuité. Cela fait partie de ces choses où il faut insister. Il n’y a rien d’autre à faire que de continuer, d’avancer. En fait, je pense que c’est un tout. Il y a un peu de tout… C’est clairement frustrant. C’est clairement difficile. Mais on doit trouver un moyen de s’en sortir collectivement. »

Quand on parle de « manque de continuité« , on pense évidemment à Kyrie Irving. À mi-temps après avoir raté toute le début de saison, il ne joue que les rencontres à l’extérieur, et ce n’est évidemment pas idéal pour créer des automatismes et travailler sur la durée.

« Je respecte l’avis de James » répond Kyrie Irving. « Quand on est au coeur d’une série de défaites, peu de gens ont envie d’entendre les mêmes choses, encore et encore, et clairement, je suis désolé pour lui. Et je suis persuadé que si vous les interrogez, quelques autres pensent comme lui. Mais pour nous, il s’agit d’être plus soudés collectivement. »

« Je sais qu’il ne faut pas vous le dire parce que ça va prendre des proportions importantes »

Au final, Kyrie Irving est du même avis que son coéquipier, les mots ne suffisent plus.

« Le verbe « s’améliorer » que nous utilisons constamment, que ce soit ici en parlant avec vous ou dans les vestiaires, peut devenir banal. C’est naturel pour un être humain de s’en lasser, et d’un match à l’autre, nous avons l’impression de sortir avec des victoires morales si nous perdons. Mais nous sommes tout simplement fatigués de tout ça. Je suis donc dans le même cas que lui ».

Pas question donc de se réunir, et d’en parler ? « J’ai participé à un certain nombre de réunions entre joueurs, et si nous avons une réunion de ce type, je sais qu’il ne faut pas vous le dire parce que ça va prendre des proportions importantes. On devine ce qui se passe et ce qui se dit dans les vestiaires. Pour l’instant, ce n’est pas le cas. Peut-être, qui sait ? »

Pour sa part, Steve Nash essaie de positiver.

« Ce « road trip » avait pour objectif de nous améliorer, et c’était les cas lors des deux premiers matches et lors de cette première mi-temps » estime le coach des Nets. « On faisait ce qu’on avait demandé de faire. En deuxième mi-temps, on n’a fait aucun système en attaque. Une part de ça est lié à la fatigue, mais je pense que nos gars étaient très bien dans leurs têtes. Ils sont restés soudés. »

Prochains adversaires, les Lakers. Et ça promet puisque les deux sont désormais les deux grosses déceptions de la saison.