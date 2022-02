Stats & Highlights | Les Rockets font tomber les Cavaliers, le Thunder surprend les Mavericks

Pour une première victoire à domicile depuis presque deux mois, les Rockets ont frappé fort en disposant des Cavaliers. C’est d’ailleurs la troisième défaite de suite à l’extérieur pour Cleveland.

Les Pacers confirment leur irrégularité car après avoir battu les Clippers, ils tombent à domicile face au faible Magic. Enfin, autre surprise, sur le papier, le Thunder a réussi à infliger une seconde défaite de rang aux Mavericks, en prolongation et avec un Lu Dort plus décisif que Luka Doncic.

Indiana – Orlando : 118-119

Même après avoir perdu Isaiah Jackson, touché à la cheville, après trente secondes, les Pacers vont dominer le Magic pendant trois quart-temps. Il y a 17 points d’avance après la pause, avant qu’Orlando ne passe un 8-0 pour se rapprocher.

Les hommes de Rick Carlisle ne parviennent pas à stopper le Magic, qui égalise en début de dernier quart-temps. Dans les dernières minutes, Gary Harris enchaîne deux paniers primés pour égaliser à 108 partout. Dans la foulée, Cole Anthony vole un ballon et marque aux lancers-francs. Un dernier 3-pts de Franz Wagner valide le succès des Floridiens.

Pacers / 118 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval I. Jackson 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J. Holiday 34 5/10 3/4 0/0 0 4 4 3 1 1 1 0 +6 13 15 T. Craig 37 8/16 5/9 1/3 1 4 5 3 3 1 2 0 0 22 19 C. LeVert 35 10/24 1/6 5/8 0 5 5 5 2 2 2 1 -7 26 20 C. Duarte 32 3/11 2/2 3/3 0 7 7 1 3 0 1 0 +6 11 10 D. Washington Jr. 25 2/7 1/5 0/0 0 1 1 3 2 0 0 0 -9 5 4 J. Lamb 15 1/5 0/1 1/2 0 1 1 1 0 1 0 0 -12 3 1 T. Taylor 37 10/15 1/2 3/4 6 10 16 3 6 1 1 0 -2 24 37 L. Stephenson 16 5/7 1/1 3/3 0 3 3 6 2 1 1 0 +7 14 21 K. Sykes 9 0/3 0/2 0/0 0 4 4 0 0 0 0 0 +6 0 1 Total 44/98 14/32 16/23 7 39 46 25 19 7 8 1 118 Magic / 119 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 30 7/13 1/3 2/2 1 3 4 2 2 0 3 0 -11 17 14 W. Carter Jr. 34 7/13 0/2 5/5 3 15 18 2 3 1 3 1 -3 19 32 M. Bamba 15 2/4 0/2 3/3 1 3 4 0 1 0 0 2 -7 7 11 C. Anthony 36 2/15 2/7 9/10 1 5 6 8 3 1 3 0 +5 15 13 J. Suggs 33 6/16 0/5 0/0 1 3 4 8 4 1 2 0 -2 12 13 C. Okeke 25 3/6 1/3 1/2 0 4 4 2 2 0 0 0 +3 8 10 A. Schofield 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 R. Lopez 5 3/4 0/0 0/0 0 3 3 0 2 0 1 0 0 6 7 M. Wagner 9 4/5 0/0 0/0 1 2 3 1 1 0 0 0 +2 8 11 T. Ross 19 2/4 1/2 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 +13 5 7 G. Harris 32 6/15 6/11 4/4 1 2 3 5 2 2 0 0 +5 22 23 Total 42/95 11/35 24/26 9 43 52 29 21 5 12 3 119

Houston – Cleveland : 115-104

Enfin une victoire à domicile pour les Rockets ! Pour cela, Houston a continuellement repoussé les Cavaliers en seconde période. Les Texans avaient fait la différence en deuxième quart-temps et après la pause, les joueurs de J.B. Bickerstaff vont tenter de revenir à plusieurs reprises. Chaque fois, Christian Wood et ses coéquipiers auront la réponse.

Un 7-0 en troisième quart-temps pour passer de 6 à 13 points d’avance. Plus tard, Kevin Love et Evan Mobley enfilent les paniers, Houston répond avec un 4-0. Enfin, à trois minutes de la fin, Jarrett Allen et Mobley rapprochent Cleveland à trois points. Wood marque cinq points de suite, Kevin Porter Jr. fait pareil et Houston passe un 10-0 fatal.

Rockets / 115 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tate 29 3/6 0/1 0/0 2 3 5 2 4 4 4 0 -1 6 10 C. Wood 34 7/14 3/7 4/5 0 6 6 4 5 2 1 0 +3 21 24 E. Gordon 30 5/12 1/7 0/0 0 2 2 3 1 0 0 0 -2 11 9 K. Porter Jr. 32 6/11 3/5 1/4 0 1 1 7 3 1 2 0 +6 16 15 J. Green 36 6/13 3/7 6/7 0 5 5 5 3 1 0 1 0 21 25 K. Martin Jr. 18 3/5 0/2 4/6 2 1 3 0 0 1 1 0 +12 10 9 A. Sengun 25 2/4 0/0 5/6 2 6 8 3 3 0 4 1 +20 9 14 G. Mathews 24 5/13 3/10 3/4 1 4 5 1 3 2 0 1 +6 16 16 J. Christopher 12 2/4 1/1 0/1 1 1 2 0 1 0 0 0 +11 5 4 Total 39/82 14/40 23/33 8 29 37 25 23 11 12 3 115 Cavaliers / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval C. Osman 35 5/12 3/6 0/3 0 1 1 1 4 1 3 0 -11 13 3 I. Okoro 32 5/7 1/1 0/0 0 2 2 1 3 1 0 1 -15 11 14 J. Allen 23 5/7 0/0 1/4 3 3 6 2 3 0 2 1 -3 11 13 E. Mobley 36 12/20 0/1 5/9 5 7 12 2 4 1 4 0 -9 29 28 B. Goodwin 32 2/6 1/3 2/2 0 7 7 8 1 1 1 0 +4 7 18 K. Love 29 8/20 1/7 4/5 3 10 13 3 1 0 1 1 -11 21 24 D. Wade 13 1/1 1/1 0/0 0 1 1 1 1 1 0 1 -8 3 7 L. Stevens 16 3/5 0/1 1/2 1 1 2 0 4 0 1 0 +4 7 5 E. Davis 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 4 0 2 0 -1 0 -2 R. Rondo 15 0/2 0/1 2/2 0 4 4 5 2 1 3 0 -9 2 7 D. Windler 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 K. Pangos 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 Total 41/80 7/21 15/27 12 36 48 23 27 6 17 4 104

Dallas – Oklahoma City : 114-120 (après prolongation)

Luka Doncic a compilé 40 points et 10 passes, mais dans le « money time », il est tombé sur plus fort que lui. Le Slovène et ses coéquipiers ont réussi à revenir dans les dernières minutes, alors qu’ils avaient compté 12 points de retard et n’ont pas inscrit le moindre point pendant cinq minutes en dernier quart-temps.

Sauf qu’en prolongation, Lu Dort a été étincelant en inscrivant 14 points de suite ! L’arrière a marqué 14 des 17 points de son équipe dans ces cinq minutes où les Texans ont été plutôt maladroits. C’est une deuxième défaite de suite pour Dallas.