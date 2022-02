Lakers – Blazers : Carmelo Anthony Davis, le monstre à deux têtes

Après trois défaites de suite, les Lakers renouent avec le succès en s’imposant 99-94 face aux Blazers pour leurs retrouvailles avec leur public. Comme prévu, LeBron James n’est pas là, mais ses coéquipiers ont pris le match par le bon bout avec Anthony Davis à la finition, Russell Westbrook pour la création, et surtout Carmelo Anthony, rapidement entré en jeu. Le vétéran est servi idéalement, et c’est lui qui fait la différence en premier quart-temps (28-16).

La suite sera moins glorieuse. La faute à un Norman Powell de feu, et un Jusuf Nurkic batailleur sous les panneaux, mais aussi très adroit de loin. Les Lakers, comme souvent cette année, arrêtent de courir, et au buzzer, sur du catch-and-shoot, Norman Powell ramène les Blazers à -1 (54-53).

Au retour des vestiaires, CJ McCollum se réveille et les Blazers passent devant. L’arrière des Blazers combine parfaitement avec Jusuf Nurkic, et les Lakers sont obligés de courir après le score, et après Anfernee Simons qui impose son tempo. Davis n’a rien à se reprocher, mais il a besoin d’un coup de main. C’est finalement « Melo » qui sort de sa boîte pour planter un 3-points mais Dennis Smith Jr, encore au buzzer, permet à Portland d’attaquer le dernier quart-temps avec trois points d’avance (75-72).

La Crypto.com Arena est évidemment tendue mais « Melo », encore lui, la libère avec un alley-oop sur un caviar de Westbrook. Les Lakers ont retrouvé de l’allant, et c’est Talen Horton-Tucker qui jouent les facteurs X dans la distribution du jeu, et l’adresse de loin (88-83). Alors qu’Avery Bradley vole ballon sur ballon, chaque panier vaut cher, et la fin de match se transforme en un duel Powell-Davis. L’arrière des Blazers est déchaîné, mais Davis lui répond ! Les coaches utilisent chaque temps-mort pour trouver la faille.

Les Blazers ne s’embarrassent pas et ils enchaînent les coast-to-coast. En face, Malik Monk loupe deux lancers précieux, mais c’est Davis, encore lui, qui arrache un nouveau rebond offensif pour libérer ses coéquipiers et toute la salle. Cela n’a pas toujours été très maîtrisée mais les Lakers s’imposent 99-94.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Robert Covington proche de Josh Giddey. Record en carrière à la passe pour Robert Covington qui frôle le double-double sans inscrire le moindre point. Seuls deux joueurs ont réalisé cette performance dans l’histoire, et le dernier en date est le rookie du Thunder.

– LeBron James reste aux soins. Officiellement, LeBron James souffre d’une irritation au genou gauche, qui lui provoque un gonflement. Les Lakers ne sont pas inquiets et le statut de la superstar des Lakers est du « day-to-day ». Ce sera sans doute trop court pour le derby ce soir face aux Clippers, mais il pourrait donc revenir samedi soir face aux Knicks.

– Les balles perdues. Les Lakers perdent 16 balles que les Blazers ont transformé en 24 points. À l’inverse, les Lakers n’ont inscrit qu’un point sur les balles perdues des Blazers.

TOPS/FLOPS

✅ Anthony Davis. Un match plein pour l’intérieur All-Star, si important dans le « money time » pour répondre à Norman Powell. On l’a vu boîter en premier quart-temps et forcément, on était inquiet. Mais son gros dernier quart-temps rassure, et son abattage au rebond offensif confirme qu’il n’a pas peur d’aller au contact.

✅ Carmelo Anthony. Rapidement entré en jeu, Melo livre l’un de ses meilleurs matches de la saison. Si facile à mi-distance, il a aussi fait très mal de loin avec un 5 sur 6 à 3-points. C’est lui, en premier quart-temps, qui tient la baraque lorsque Anthony Davis a rejoint le banc.

✅ Norman Powell. On ne l’avait pas vu aussi fringuant depuis longtemps ! Il a fait quitter son short à Russell Westbrook, et a fait trembler toute la salle dans le « money time ». Le plus régulier des Blazers cette nuit.

⛔Malik Monk. Hormis un joli dunk au coeur de la défense sur un caviar de Wetsbrook, il a vécu une soirée très compliquée. Toujours en retard sur Powell, il termine à 2 sur 10 aux tirs.

LA SUITE

LA Lakers (25-27) : back-to-back face aux Clippers

Portland (21-31) : vendredi, réception du Thunder pour une série de cinq matches à domicile