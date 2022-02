Brooklyn s’enfonce avec une sixième défaite consécutive à Sacramento

Un seul être vous manque… Sans Kevin Durant, les Nets continuent leur glissade au classement. Le déplacement à Sacramento était pourtant l’occasion parfaite de se relancer pour la troupe de Steve Nash.

Mais malgré les bons apports de Nic Claxton (23 points) ou encore James Johnson (18 points) qui ont profité du manque d’intimidation sous le cercle des Kings, mais aussi de la volonté de Sacramento de se concentrer sur les extérieurs stars de Brooklyn, les Nets n’ont pas réussi à conserver leur avantage.

Les New-Yorkais ont pourtant mené jusqu’au quatrième quart-temps mais leur dernier acte fut catastrophique avec un trio Harden – Irving – Mills qui ne mettait plus un tir (3/13 dans le dernier acte en cumulé) et un jeu totalement figé face à la bonne intensité défensive des Kings, qui s’imposent (112-101) et enfoncent Brooklyn.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Nets appuient près du cercle. Les Kings avaient décidé de mettre une grosse pression à James Harden et Kyrie Irving et ça a logiquement ouvert des espaces dans leur dos. Nic Claxton et James Johnson en ont ainsi profité, Brooklyn inscrivant 56 points dans la raquette (contre 40 pour Sacramento). C’est notamment ce qui leur a permis de prendre le contrôle du match, avant que les locaux ne parviennent finalement à fermer l’accès au cercle.

– Alvin Gentry trouve de l’impact sur son banc. Alors que Brooklyn pointait à +10 (77-67) dans le troisième quart-temps et semblait en maîtrise, le coach des Kings a trouvé de l’énergie et de la défense sur son banc, les entrées de Chimezie Metu et Damian Jones ayant fait tourner le match. Le coach a d’ailleurs logiquement décidé de conserver ses remplaçants intérieurs jusqu’au bout, pour aller gagner cette rencontre.

– Les Kings gagnent le match… en défense. Eh oui, la 29e défense de la NBA a gagné ce match de ce côté du terrain. Davion Mitchell a fait un gros travail, toute la rencontre, pour gêner Kyrie Irving, alors que Tyrese Haliburton, Chimezie Metu ou Moe Harkless ont pesé en fin de match, notamment pour frustrer James Harden.

TOPS/FLOPS

✅ L’impact défensif des Kings. Le jeu beaucoup trop statique et prévisible de Brooklyn a bien aidé, mais la défense de Sacramento est à noter. Kyrie Irving a ainsi été bien gêné par Davion Mitchell, qui l’a obligé à faire de gros efforts pour trouver ses tirs, tandis que Moe Harkless, Tyrese Haliburton ou encore Chimezie Metu ont fait du gros travail pour contrôler les autres options de Brooklyn, et plomber leur fin de rencontre.

✅ Nic Claxton. 23 points, 11 rebonds et 5 contres. Le jeune pivot s’est battu, profitant des espaces et de sa taille pour punir les Kings… au moins pendant trois quart-temps. Car James Harden et les Nets n’ont plus réussi à le servir durant la fin de la partie.

⛔ James Harden. Frustré sur le terrain, frustré en conférence de presse… On peut commencer à s’inquiéter pour James Harden, qui n’arrive pas à trouver d’automatismes avec ses coéquipiers et qui ne trouve pas la cible pour compenser individuellement. 4 points à 2/11 au tir dont 0/5 à 3-points et 6 pertes de balle. « The Beard » fait bien 12 passes décisives mais sa nonchalance a été le principal fournisseur de contre-attaques pour les Kings, qui ont inscrit 21 points sur les pertes de balle de Brooklyn. Une stat qui coûte très cher dans le résultat final.

LA SUITE

Sacramento (19-34) : déplacement chez les Warriors, ce soir, en « back-to-back »

Brooklyn (29-22) : les Nets poursuivent leur « road trip » à Utah, vendredi soir