La réserve du Jazz domine l’équipe C des Nuggets

Dans une spirale négative depuis la blessure de Rudy Gobert, le Jazz a profité de la venue des Nuggets, sans Nikola Jokic ni Aaron Gordon et même DeMarcus Cousins, pour remporter une rare victoire ces derniers temps (108-104). Porté par un improbable héros, Trent Forrest (18 points, 8 passes – deux records en carrière), Utah remporte son 4e match de suite face à Denver, mais seulement son 3e match sur ses 14 dernières sorties.

En face, les Nuggets encaissent un 2e revers consécutif, et ce, après une série de 5 victoires de rang. Sans son MVP, gêné à un orteil, Denver a tout de même réussi à s’accrocher jusqu’au bout sur le terrain du Jazz, après un ultime rush mené par Will Barton notamment, mais les Nuggets étaient trop déplumés pour espérer mieux dans l’Utah…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Jazz met fin à sa vilaine série. Plombé par les blessures, dont celles de Donovan Mitchell, Rudy Gobert et Joe Ingles dernièrement, le Jazz restait sur sa pire série de la saison : 5 défaites consécutives. Malgré un effectif bien amoindri hier soir, sans même Jordan Clarkson en sortie de banc, Utah a joué serré et a réussi à s’extirper d’un match difficile avec une victoire ultra importante pour garder le cap dans la course aux playoffs à l’Ouest.

– Le Jazz au finish. A 97 partout à 3 minutes de la fin, les deux équipes ont eu les pires difficultés à se départager, avec un joli duel à distance entre Forbes et Gay, deux anciens de la maison Spurs, dans le money time. Mais c’est bien l’ailier vétéran du Jazz qui aura le dernier mot, participant grandement à un 9-2 qui a mis Denver dans les cordes définitivement (106-99 avec 1 minute à jouer).

– Denver étouffé en deuxième mi-temps. A l’image de leurs deux balles perdues qui ont coûté très cher en fin de match, les Nuggets ont été cuits à l’étouffée en deuxième mi-temps, tenus à 18 points en 3e quart. Utah a surtout monté son intensité défensive dans la fin de match, parvenant à fermer sa raquette (64 à 42 dans la bataille des points dans la peinture en faveur d’Utah) et à profiter de ses interceptions pour convertir offensivement (20 points marqués sur 14 balles perdues par Denver).

TOPS/FLOPS

✅ Trent Forrest. Non-drafté en 2020, Trent Forrest en est à sa deuxième saison entre le Jazz et son équipe de G-League des Stars. Fin janvier, il avait déjà brisé la glace en marquant 16 points, plus 7 rebonds dans une défaite face aux Suns, mais hier soir, Forrest a fait feu de tout bois en alignant deux records en carrière pour sa 3e titularisation en carrière : 18 points et 8 passes.

✅ Bryn Forbes. Dernier arrivé dans le Colorado, Bryn Forbes est l’un des joueurs les plus en vue hier soir pour sa nouvelle équipe des Nuggets. Avec 26 points en 30 minutes, le tout à 10/13 dont 4/5 à 3-points, Forbes était en grande forme et il finit tout simplement à une unité de son record de saison, réalisé avec les Spurs plus tôt cette saison.

✅ Rudy Gay. L’ailier vétéran n’a pas réussi son meilleur match en carrière, loin de là à 6/14 aux tirs dont un 0/5 derrière l’arc. Mais il a réussi à peser dans les moments chauds. Avec 15 points et 9 rebonds au compteur, Gay a surtout réussi deux paniers super importants dans le dénouement du match.

⛔ Bojan Bogdanovic. Option n°1, ou n°1 bis en attaque avec Mike Conley, Bojan Bogdanovic a vécu une soirée compliquée, avec seulement 5/16 aux tirs, dont 0/3 à 3-points. Avec 15 points, 7 rebonds et 2 passes, « Big Babo » a cependant été solide dans la victoire de son équipe, avec des paniers importants en fin de match.

⛔ Austin Rivers. Sur le terrain pendant 29 minutes, Austin Rivers n’a pas été très productif avec seulement 2 points et 3 rebonds. Vieux routier de la Ligue, Rivers a manqué une belle occasion de se refaire la cerise, lui qui vit une saison bien discrète sur le banc des Nuggets…

LA SUITE

Denver (28-23) : réception des Pélicans dans la nuit de vendredi à samedi.

Utah (31-21) : réception des Nets, qui restent sur 6 défaites de suite, dans la nuit de vendredi à samedi.