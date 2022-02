L’avenir de Donte DiVincenzo est-il toujours à Milwaukee ?

Les derniers mois ont été ambivalents pour Donte DiVincenzo. Alors qu’il s’était affirmé en tant que titulaire chez les Bucks, dans un rôle de « 3&D », il s’est blessé à la cheville au premier tour des playoffs et a donc dû regarder ses coéquipiers remporter le titre depuis le banc, avec ses béquilles.

Forcément, ce ne fut pas simple à vivre pour l’ancien de Villanova. Et les mois suivants furent également délicats, puisqu’il a travaillé pour revenir sur le terrain, au sein d’une équipe qui faisait venir Grayson Allen pour tenir un rôle similaire au sien. Désormais de retour, mais un peu rouillé, il est donc souvent cité dans les rumeurs de transfert à l’approche de la « trade deadline », surtout qu’il arrive à la fin de son contrat rookie.

« Sur quoi je peux me concentrer ? Qu’est-ce que je contrôle ? » demande-t-il à The Athletic. « Je contrôle seulement mon attitude et mon effort au quotidien. Ce sont les deux choses sur lesquelles je peux avoir une influence, mon attitude et mon effort, alors que le côté business va se mettre en place de lui-même. »

C’est le discours classique chez les joueurs cités dans les rumeurs de transfert, mais Donte DiVincenzo a l’avantage d’avoir déjà connu ça… puisqu’il devait rejoindre les Kings contre Bogdan Bogdanovic !

« Qu’est-ce qu’il se passe si un trade arrive ? Mais j’ai déjà connu un trade »

« Qu’est-ce qu’il se passe si un trade arrive ? Mais j’ai déjà connu un trade. J’ai déjà vécu ça. Je suis cool. Je veux être ici. Ce n’est pas comme si je ne voulais pas être là, je dis juste que j’ai connu ce moment où on m’a dit : ‘Hey, tu as été échangé’. J’ai reçu cet appel. Donc qu’est-ce que je contrôle ? Mon attitude et mon effort. »

Drafté en 2018, Donte DiVincenzo fait partie des joueurs de cette cuvée qui n’ont pas été prolongés en amont de la campagne. Logique puisqu’il était blessé. Mais alors qu’il sera free agent (protégé ou pas) l’été prochain, son avenir à Milwaukee est incertain, surtout donc avec l’arrivée de Grayson Allen, lié lui aux Bucks jusqu’en 2024.

« Il y a des négociations, le côté business, et Grayson qui arrive », continue Donte DiVincenzo. « Nous sommes tous frères dans cette ligue, non ? Je suis très heureux de voir mon frère être payé. Je le connaissais avant la Draft, mais on a commencé à se connaître. Je suis heureux que mon frère ait été payé, il mérite chaque centime. »

Même si ça pourrait le pousser loin du Wisconsin, à la « trade deadline » ou l’été prochain.