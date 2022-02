Alors qu’il cherche à retrouver son adresse, Stephen Curry a eu un coup de pouce inattendu. Dans le troisième quart-temps, Kevin Porter Jr. a ainsi tenté de provoquer le double MVP, qui n’a pas répondu sur le coup.

Mais le meneur des Warriors a confirmé que ça lui avait donné un surplus de motivation pour la suite.

« C’était un joli match dans le match », a-t-il expliqué après la rencontre. « Ce n’est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. J’ai commencé à jouer à un niveau supérieur. Vous êtes toujours dans la compétition, mais vous atteignez un autre niveau de compétitivité lorsque des trucs amusants comme ça se produisent. Je prends tout cela comme un divertissement, mais parfois vous avez besoin d’un petit coup de pouce. »

Un coup de pouce pour un coup de chaud assez irréel, même si Stephen Curry en a déjà offert quelques-uns du genre. Les Rockets ne lui offrent pourtant pas tellement d’espace, mais le Warrior est entré dans une autre dimension, et il plante carrément 21 points à 7/10 au tir, dont 4/7 de loin, dans le seul quatrième quart-temps !

Il boucle ainsi le match avec 40 points, 9 passes et 5 rebonds, à 13/23 au tir dont 7/14 de loin.

« J’ai toujours le sentiment que le prochain tir va lancer une série comme celle-là », explique-t-il pour expliquer comment il fait pour ne pas perdre confiance, malgré ses problèmes d’adresse des dernières semaines. « Évidemment, tout le monde sait comment j’ai shooté récemment. Mais j’ai toujours confiance dans le fait qu’il suffit d’un tir pour lancer une soirée du genre, comme dans le quatrième quart-temps. »

Kevin Porter Jr. lui a donné un « petit boost d’adrénaline » et voilà donc Stephen Curry qui a donné une nouvelle leçon aux Rockets, quelques jours après les avoir déjà fait plier au buzzer…

« Je ne veux plus le voir » riait jaune Stephen Silas après la rencontre. « Il a trouvé une autre vitesse. Il ne shootait pas bien ces derniers temps. Même en première mi-temps, nous avons fait un bon travail sur lui avec nos « switchs ». Puis il a pris feu. C’est ce que font les grands joueurs. Tous les tirs étaient contestés. C’étaient à chaque fois de multiples dribbles et des stepbacks. Il ne se contentait pas de prendre des tirs créés par d’autres. Il s’agissait de tirs qu’il créait par ses dribbles, ses changements de direction et tout ça. »

Le coach des Rockets peut se rassurer : ses Rockets en ont fini avec Stephen Curry cette saison, les deux équipes ne s’affrontant plus. Kevin Porter Jr. pouvait donc approcher son bourreau du soir pour lui demander quelques conseils après la rencontre. Le principal : ne pas provoquer une bête blessée…