Jamal Murray a découvert la fraternité des grandes blessés

En juin 2020, Rodney Hood avait raconté comment, suite à sa rupture du tendon d’Achille, il avait contacté d’autres joueurs ayant connu cette mésaventure : Kevin Durant, DeMarcus Cousins et Wesley Matthews.

Quelques mois plus tard, ce dernier avait confié que Kobe Bryant l’avait carrément appelé, après sa blessure, pour échanger avec lui. Une petite fraternité s’était constituée entre ces joueurs qui avaient tous traversé cette épreuve.

Aujourd’hui, c’est Jamal Murray qui connait cette expérience si particulière. Depuis sa rupture d’un ligament croisé en avril 2021, le meneur de jeu des Nuggets a noué des contacts avec d’autres grands blessés par le passé. Klay Thompson par exemple, qui a souffert de la même blessure en juin 2019, pendant les Finals.

« Pour commencer, je lui ai dit que j’étais désolé », explique l’arrière de Golden State, qui vient tout juste de revenir à la compétition, pour le Denver Post. « Je déteste voir cela. Il est tellement important pour les Nuggets et il vivait ses meilleures années. Comme c’est un compétiteur, je lui ai dit que s’il mettait cette énergie dans ses tâches du quotidien, pour son genou, il allait revenir au niveau All-Star. »

« Après tout, on n’est que 400 joueurs dans cette ligue, on doit assurer nos arrières, les uns envers des autres, sinon qui le fera pour nous ? »

Autre joueur qui n’a pas été épargné par les blessures : Victor Oladipo. L’arrière de Miami, qui est sur le retour, a lui connu deux opérations du tendon du quadriceps droit et a contacté Jamal Murray sur Instagram. Ensuite, les deux joueurs ont échangé au téléphone, avant de se rencontrer.

« J’ai été fan de lui pendant un moment », confie l’ancien des Pacers. « On a des amis en commun dans la ligue. Je voulais le contacter pour lui donner quelques conseils de rééducation, simplement lui dire que c’était principalement mental. Il fallait croire qu’on pourrait revenir à son meilleur niveau. Il était très ouvert pour apprendre, il n’a pas hésité à me poser des questions. »

Victor Oladipo a la sensation qu’il ne pouvait pas faire autrement que d’aider Jamal Murray à traverser ces moments difficiles. « J’ai fait mon possible, c’était mon devoir, une obligation. Après tout, on n’est que 400 joueurs dans cette ligue, on doit assurer nos arrières, les uns envers des autres, sinon qui le fera pour nous ? Personne ne peut mieux nous comprendre que d’autres joueurs. »

Dernier témoin, Zach LaVine. L’arrière des Bulls, qui évoluait alors à Minnesota, s’était rompu le ligament croisé du genou en mars 2017. Il fut fauché en pleine saison, qui était sa meilleure en carrière à cet instant-là.

Le double vainqueur du concours de dunks a d’abord envoyé un simple et court texto à Jamal Murray – « ça ira pour toi » – avant d’en parler plus longuement avec lui ensuite.

« J’ai fait le point avec lui au bout de six mois. Je me souvenais de la rééducation, donc lui ai demandé combien il soulevait à la musculation et comment il mangeait. Car on ne fait que ça : manger et soulever des poids. Je suis là pour lui. C’est une fraternité, vraiment. »