Victor Oladipo de retour en février avec le Heat ?

On a presque tendance à l’oublier, mais Victor Oladipo est un joueur du Heat. Il faut dire que depuis trois ans, et sa première blessure au niveau du tendon du quadriceps droit en janvier 2019, ce dernier n’a joué que 52 matches et sous trois maillots différents.

Rappel des faits : l’arrière était revenu à Indiana après sa blessure, avant d’être inclus dans l’échange autour de James Harden vers Brooklyn, il y a un an, et d’atterrir à Houston. Deux mois après, il quitte le Texas pour rejoindre Miami. Mais après quatre matches seulement, en mai 2021, l’ancien All-Star (2018, 2019) se blesse à nouveau au tendon du quadriceps droit et passe une nouvelle fois sur le billard.

Finalement, l’été dernier, il est conservé par le Heat et son retour était attendu pour ce début d’année 2022. D’après les informations du Miami Herald, l’ancien des Pacers est dans les temps.

Il s’entraîne bien, court sans aucun problème et travaille avec les assistants coaches du Heat. Il pourrait même enfin commencer sa saison le mois prochain.

« Il est impatient de revenir », a confié son coéquipier Bam Adebayo. « Il est vraiment motivé et va être une super plus-value pour l’équipe quand il sera de retour. Il est de plus en plus présent à l’entraînement. On l’entend davantage. Quand il va pouvoir jouer, ce sera un grand jour pour nous. »

Ainsi que pour le joueur, qui a signé un contrat d’un an seulement lors de la dernière intersaison, afin de viser un gros chèque cet été. S’il revient bien en février, il aura alors moins de quatre mois (si le Heat va jusqu’en Finals) pour convaincre la ligue qu’il est de retour à son meilleur niveau.