Victor Oladipo à l’infirmerie toute la saison prochaine ?

La semaine dernière, Victor Oladipo est passé sur le billard pour soigner sa blessure au niveau du tendon du quadriceps droit, celle qui a provoqué sa fin de saison prématurée. C’est sa seconde opération à cet endroit, après celle de 2019 avec les Pacers.

Aucun calendrier de retour n’a encore été donné mais, il y a quelques jours, le Miami Herald annonçait qu’il était « très probable » que Victor Oladipo manque le début de saison prochaine. Son retour serait en effet plus attendu vers décembre, voire janvier ou février 2022.

Sauf que Brian Windhorst, d’ESPN, a d’autres informations. Notre confrère a ainsi expliqué qu’il était bien possible que le joueur manque carrément l’intégralité de la saison prochaine.

Un an d’absence donc, ce qui serait conforme à la durée de sa première convalescence. L’ancien double All-Star s’était blessé le 23 janvier 2019, avant de revenir le 29 janvier 2020. On se souvient aussi que Tony Parker, en 2017, avait souffert de la même blessure et avait mis « seulement » sept mois pour revenir.

C’est donc encore flou, mais une chose semble certaine : Victor Oladipo ne sera pas en tenue pour le début de saison prochaine, dans cinq mois.

Surtout que l’arrière est en fin de contrat et même s’il adorerait rester en Floride, d’après les infos du Miami Herald, il va devoir convaincre le Heat (ou une autre équipe) de miser sur lui alors qu’il ne va pas pouvoir jouer toute la saison et que, depuis plus de deux ans, les blessures l’empêchent de retrouver son véritable niveau.