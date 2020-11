Wesley Matthews se rappelle avec émotion les conseils de Kobe Bryant après sa rupture du tendon d’Achille

Récemment recruté par les Lakers, afin de remplacer Danny Green dans le cinq de départ des champions en titre, Wesley Matthews devrait rapidement se faire adopter par sa nouvelle équipe et ses nouveaux coéquipiers grâce à son adresse à 3-points et sa défense.

Il y a un peu plus de cinq ans, l’arrière disposait pourtant d’un rôle bien plus important chez les Blazers. Avec 15.9 points par match (à 45% aux tirs et 39% à 3-points) lors de la saison 2014-15, il s’était effectivement imposé comme la troisième option offensive de Portland, derrière LaMarcus Aldridge et Damian Lillard.

Malheureusement, une rupture du tendon d’Achille gauche est venue faucher Wesley Matthews dans son élan, alors qu’il se trouvait en pleine force de l’âge (28 ans), au sein d’une franchise montante de la conférence Ouest.

Kobe Bryant comme source de motivation

Un coup de massue terrible pour l’ancien élève de Marquette, qui a toutefois pu recevoir le soutien inattendu de Kobe Bryant afin de surmonter cette épreuve, comme rapporté par le Los Angeles Times.

« C’était dur. C’est une blessure démoralisante. Et l’une des personnes qui m’a le plus aidé durant [ma convalescence], et qu’elle repose en paix, c’est Kobe Bryant. Ce que je n’imaginais pas un instant. »

Et de reprendre, après une pause témoignant de son émotion à l’idée d’évoquer ces sujets. Tant celui en rapport avec cette période compliquée de sa vie que celui en rapport avec le regretté « Black Mamba ».

« Mince, je ne voulais pas devenir émotif… Mais il m’a touché. Pourtant, il n’avait pas mon numéro de téléphone et nous n’avions jamais été en contact auparavant. Mais pendant que je me garais chez moi, dans mon allée, je me souviens avoir reçu un appel d’un numéro inconnu. C’était Kobe et il m’a simplement partagé sa sagesse et cela m’a aidé à me motiver parce qu’il a été honnête. Il me disait que c’était dur et que cela allait être difficile. À ce moment-là, ce n’est pas ce que tu veux entendre mais c’est ce dont j’avais besoin. Je voulais savoir ce que j’allais endurer et cela m’a aidé. Il a toujours été une sorte d’exutoire pour moi et j’aime penser que je peux moi-même l’être pour d’autres. »

Soutien et transmission comme mots d’ordre

Il faut dire que Kobe Bryant était particulièrement bien placé pour évoquer la question de la rupture d’un tendon d’Achille puisque c’est cette blessure qui a en quelque sorte précipité sa fin de sa carrière, en avril 2013.

Depuis ces échanges et cette épreuve, Wesley Matthews s’efforce donc de prendre la suite de la légende des Lakers en aidant dès que possible les joueurs également victimes de problèmes au tendon d’Achille. Essentielle, l’entraide est de mise dans ces conditions et une vaste chaîne de solidarité s’est maintenant créée en NBA.

À ce propos, Kevin Durant, DeMarcus Cousins ou plus récemment Rodney Hood ont par exemple contacté tour à tour l’ex-arrière des Bucks, jamais réfractaire à l’idée de soutenir ses plus jeunes camarades de jeu.

« C’est ce qu’on appelle la fraternité. Vous ne voulez jamais voir quelqu’un plonger, donc si vous avez vécu quelque chose de la sorte, vous souhaitez toujours le partager ensuite. Vous voulez toujours le transmettre, encore et encore. C’est quelque chose que Kobe a fait pour moi et je souhaite pouvoir l’en remercier à nouveau. Donc si peux en faire de même avec d’autres personnes, ce sera avec plaisir. »