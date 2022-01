Dans un festival offensif, les Bulls disposent sans forcer des Blazers

Les amateurs de défense ne sont pas servis en ce début de match au United Center : après 4 minutes, le score est déjà de 13-13 avec un pourcentage de réussite au tir supérieur à 70% pour les deux équipes, puis de 26-21 en faveur de Portland après 7 minutes.

Ce premier quart-temps est un véritable festival d’attaque, et à l’issue de celui-ci, les Blazers ont une légère avance au score (35-29), sous l’impulsion d’une adresse extérieure élevée (7/11) et d’un « backcourt » CJ McCollum – Anfernee Simons pas venu pour se tourner les pouces (17 points en cumulé).

Les Bulls inversent cependant rapidement la tendance : grâce à un gros coup de chaud de Coby White en sortie de banc au début du deuxième quart-temps (trois tirs primés en trois minutes), les locaux passent devant (43-42). Débute alors un chassé-croisé entre deux formations en très grande réussite offensive : à 6 minutes de la mi-temps, Portland est à 9/15 derrière l’arc, Chicago à 7/14. Les locaux signent un très gros passage à l’approche de la pause, sous l’impulsion d’un Ayo Dosunmu altruiste et surtout d’un DeMar DeRozan au four et au moulin (13 points et 8 passes). Malgré 30 points du duo McCollum – Simons, les Bulls font un premier break à la mi-temps (73-65) grâce à un énorme deuxième quart-temps à 44 points et un jeu collectif léché (21 passes sur 29 paniers marqués).

Dès le retour des vestiaires, les Bulls reprennent là où ils s’étaient arrêtés et débutent par un 10-3 sous l’impulsion de Zach LaVine, et l’écart grimpe (83-68). Les hommes de Billy Donovan maintiennent cet écart jusqu’à la moitié du quart-temps, grâce cette fois aux apports d’Ayo Dosunmu et Javonte Green, précieux dans les tâches de l’ombre. Malgré un bref sursaut d’orgueil (13-2 pour revenir à 96-88), les Blazers ne sont jamais en mesure de mettre en danger les Bulls et l’écart repasse au-dessus des 10 points à la fin du troisième quart-temps (104-92), grâce notamment au gros « finish » de Nikola Vucevic qui valide un double-double avant même le début du dernier acte.

Un dernier acte qui n’aura pas beaucoup de saveur tant les Bulls sont en contrôle. « Vooch », Matt Thomas et Zach LaVine maintiennent la pression sur la défense de Portland, Ayo Dosunmu profite de l’occasion pour établir son nouveau record en carrière à la passe (11 unités). CJ McCollum ajoute quelques derniers paniers avant de rejoindre le banc à -18, moment choisi par Chauncey Billups pour agiter le drapeau blanc et vider son banc. Chicago s’impose aisément à l’issue d’une rencontre allergique à la défense.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La justesse des Bulls en attaque. Qui terminent le match avec 36 passes et 7 pertes de balles. Un ratio impressionnant qui montre une équipe sûre de ses forces et précise dans ses choix offensifs.

– Record de victoires de la saison dernière égalé pour Chicago. Les Bulls remportent, avec cette victoire, leur 31e match de la saison. Soit leur total de la saison passée. Le haut niveau est enfin de retour dans la « Windy City ».

TOPS/FLOPS

✅ Le cinq majeur des Bulls. Qui a inscrit 90 des 130 points de Chicago. On retient particulièrement les deux « double-double », celui à 23 points et 10 passes de DeMar DeRozan et à 24 points et 14 rebonds de Nikola Vucevic, et le récital d’Ayo Dosunmu, qui a distribué 11 passes, son nouveau record en carrière. Les cinq titulaires ont terminé avec un +/- positif.

✅ Le « backcourt » des Blazers. CJ McCollum et Anfernee Simons ont compilé 50 points, 10 passes et 8 rebonds et ont été les seuls à véritablement embêter les Bulls dans leur moitié de terrain.

✅ Trendon Watford. En sortie de banc, le rookie issu de LSU a été une bonne surprise. Dans un rôle de pivot remplaçant derrière Jusuf Nurkic, il a compilé 10 points, 2 rebonds, 2 passes et 3 contres.

✅ Norman Powell. Tranchant en première mi-temps, à l’issue de laquelle il termine à 17 points à 4/4 derrière l’arc, il a baissé en température après la pause. Il réalise néanmoins un bon match en attaque (22 points à 7/10), en complètement du « backcourt » de Portland.

⛔️ La défense de Portland dans la raquette. Jusuf Nurkic n’étant pas vraiment un intimidateur, et avec le rookie Watford comme seule rotation intérieure sur le banc, les Blazers ont pris très cher dans la raquette ce soir (52 points encaissés). À mi-distance, DeRozan et Vucevic se sont régalés, tandis que LaVine et Dosunmu ont profité de ces largesses défensives pour attaquer le cercle à foison.

LA SUITE

Chicago (31-18) : retour au United Center mardi pour affronter le Magic

Portland (21-29) : « back-to-back » demain à OKC