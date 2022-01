La défense, l’arme numéro 1 des Warriors

Entre le retour de Klay Thompson, les changements de rotation, les problèmes d’adresse de Stephen Curry, et l‘absence sur blessure de Draymond Green, les Warriors auraient pu, et peut être même dû, baisser de pied. Après un petit passage à vide, ils viennent pourtant de gagner six de leurs sept derniers matchs, tous à domicile, sur le dos d’une défense qui continue d’être la meilleure de la NBA.

Le match de la nuit dernière face aux Nets a d’ailleurs été symbolique des montagnes russes offensives dans lesquelles sont embarquées les Warriors. À l’image des « Splash Brothers », qui ont pris feu en dernier quart-temps après avoir été très moyens lors des trois premiers quart-temps, Golden State a alterné le très bon comme face à Minnesota et Dallas, et le moins bon comme face à Houston et Utah. Mais lors de ces sept matchs, les hommes de Steve Kerr ont limité cinq équipes sous la barre des 106 points (Detroit, Utah, Dallas, Houston, Brooklyn). Lors de ses onze jours à San Francisco, les Warriors ont conservé la troisième meilleure défense de la ligue avec une évaluation défensive de 105,5 points par 100 possessions.

Steve Kerr avouait d’ailleurs être surpris par le niveau de sa défense sans Draymond Green, ni Andre Iguodala, sur le carreau.

« Être aussi bon défensivement sans Draymond est vraiment impressionnant, » confirmait-il après la victoire face aux Nets. « Draymond est notre moteur de ce côté du terrain, c’est non seulement notre meilleur défenseur mais selon moi le meilleur défenseur de la ligue, et pouvoir garder le même état d’esprit, la même éthique de travail, le même effort sans lui, c’est vraiment fort. »

Ces performances mettent en lumière la solidité du système défensif de Golden State. À l’inverse d’Utah par exemple, qui est perdu sans Rudy Gobert, la défense des Warriors continue de s’appuyer sur les principes installés par Mike Brown, l’assistant de Kerr en charge de la défense. Même si Green dirige la défense, les autres ne sont pas perdus sans lui, et c’est d’abord un collectif.

« Mike Brown fait un super boulot cette année avec notre défense. On a ajouté de bons défenseurs, comme Gary Payton II et Otto Porter Jr. qui sont toujours bien placés, et on a de la continuité avec Loon (Kevon Looney), avec Wiggs (Andrew Wiggins), et ça nous permet de pallier les absences, » poursuit Kerr.

Klay Thompson allait dans le sens de son entraineur, mettant le doigt sur les long segments et les grands gabarits de ses coéquipiers, permettant aux Warriors de switcher facilement. Andrew Wiggins utilisait lui les mots « confiance » et « rigueur » pour décrire le succès de Golden State de ce côté du terrain. Les Warriors sont connectés et s’entraident en défense, et puis il y a un dernier ingrédient qui fait souvent la différence, l’envie.

« On a des morts de faim dans cette équipe, on défend tous dur à chaque match, » résumait Klay Thompson, qui petit à petit ajoute à ce potentiel défensif depuis son retour. « On a des joueurs qui ne reçoivent pas les louanges qu’ils méritent en défense. Que ce soit, Looney ou Otto (Porter Jr.) par exemple. Gary (Payton II) devrait être dans une All-Defensive Team cette saison. Idem pour Andrew (Wiggins), il peut défendre sur tout le monde. »

Si Wiggins rappelle que « Draymond simplifie le boulot de chacun quand il est là, parce qu’il peut tout faire« , les Warriors sont fiers de cette solidité. Personne ne veut être pointé du doigt par Mike Brown lors de séances vidéos. Brown a d’ailleurs institué une statistique défensive pour mesurer l’impact de chaque joueur, et ce sont tous ces détails et cette détermination à défendre, peu importe les circonstances, qui ont permis à Golden State de construire la meilleure défense de la ligue cette saison.

« On sait que si on défend dur, on aura une chance de gagner n’importe quel match, » conclut Kerr. « C’est notre philosophie depuis longtemps et je suis vraiment fier de ce que ce groupe a accompli jusqu’à présent« .

Propos recueillis à San Francisco.