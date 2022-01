Le premier jour du reste de la carrière de Klay Thompson

Le 9 janvier 2022 restera à jamais dans les esprits de la Dub Nation, comme le « Klay Day ». Le jour où Klay Thompson, l’une des fondations de la dynastie des Warriors, a marqué son retour après deux ans et demi de purgatoire pour soigner d’abord une blessure au genou survenue en juin 2019, puis une rupture d’un talon d’Achille en octobre 2020.

Tout le monde attendait avec impatience le premier panier du « Splash Brother », venu sur un floater difficile sur la première possession des Warriors, ou de son premier tir primé, venu juste avant la mi-temps. Klay Thompson terminera la rencontre face aux Cavaliers avec 17 points sur 18 tirs en 20 minutes de jeu, prouvant qu’il était physiquement et mentalement prêt à aider des Warriors, de nouveau détenteur du meilleur bilan de la ligue avec 30 victoires et 9 défaites.

La fin du chapitre le plus sombre de la carrière de Klay Thompson

L’impact de ce retour dépasse pourtant le terrain et le sportif. Steve Kerr avait d’ailleurs trouvé les mots justes avant la rencontre pour décrire ce que représente le retour de Klay Thompson.

« Ce soir est l’opportunité de lui montrer tout notre respect pour ce qu’il a dû traverser lors de ces deux dernières années et exprimer toute l’affection que nous avons pour lui, et je sais que nos fans vont lui offrir l’ovation qu’il mérite, » expliquait l’entraineur.

Ce retour était avant toute une célébration d’un joueur qui passait cette nuit la ligne d’arrivée de la plus longue et ardue course à laquelle il a dû prendre part. La fête avait commencé dès samedi lors de l’annonce officielle de son retour avec ses coéquipiers, Stephen Curry et Draymond Green en tête, postant de nombreux messages sur les réseaux sociaux pour partager leur excitation et demander aux fans de partager leurs meilleurs souvenirs de Klay Thompson. Ce sont également les joueurs qui ont pris l’initiative d’arriver au Chase Center en portant le maillot de leur coéquipier et en faisant de même lors du shootaround d’avant-match.

Les fans ont ensuite pris le relais. Alors que le Chase Center se remplit d’habitude quelques minutes avant le début du match, ils étaient cette nuit plusieurs milliers à attendre avec impatience la première apparition de leur chouchou. Son arrivée sur le terrain pour son échauffement a été accompagné d’une ovation et de cris de joies sur chacun de ses paniers.

« J’étais en train de faire mon échauffement quand il est arrivé sur le terrain et j’ai pu ressentir l’énergie des fans, » racontant Stephen Curry. « Lors de ses quatre premiers paniers, j’avais l’impression que le match avait commencé tant les fans étaient comme des dingues. »

« Je n’oublierai jamais la réception des fans. Ce n’était pas aussi spécial que de gagner le titre mais c’était vraiment proche »

Les Warriors avaient également prévu plusieurs vidéos mais c’est celle juste avant la présentation des joueurs qui a fait monter la sauce. Stephen Curry, normalement dernier appelé lors de l’introduction des équipes, avait décidé de céder sa place à son « Splash Brother » pour lui offrir ce moment inoubliable.

« C’était spécial, c’était son moment, » expliquait Curry. « C’était le moment parfait pour célébrer la fin de ce parcours du combattant et la transition vers le terrain. J’en ai eu la chair de poule. »

Présent dans la salle, nous pouvons confirmer que jamais le Chase Center n’avait été aussi bruyant, si électrique, depuis son ouverture il y a deux ans et demi.

« J’ai imaginé ce moment depuis des années. Je suis tellement reconnaissant de l’ovation et de l’amour que les fans m’ont donné. Je n’oublierai jamais la réception des fans. Ce n’était pas aussi spécial que de gagner le titre mais c’était vraiment proche, » savourait Klay Thompson. « Jamais je n’oublierai cette soirée. Je suis vraiment fier de ma persévérance. »

Pour l’arrière All-Star, ce sont également tous les petits détails qui ont fait la différence ce soir comme voir son nom sur la feuille de stats. « Je suis tellement content de regarder la feuille de stats et de voir mon nom dessus, vous ne pouvez pas imaginer. »

Tout le monde aime Klay Thompson

Si Stephen Curry est le système, le MVP et Draymond Green l’âme des Warriors, Klay Thompson a une connexion différente avec la Dub Nation. Pour Steve Kerr, c’est relation particulière vient de son authenticité.

« Il est là depuis le début, il a grandi ici, il a gagné trois titres, il a donné aux fans leurs meilleurs souvenirs. Il ne fait qu’un avec les fans, » décrit le technicien. « Il est authentique, il est Klay, tout simplement et tout le monde apprécie ça. Ils le voient avec son chien, ils le voient sur son bateau. Il ne triche pas et tout le monde adore ça. »

Cette connexion ne se limite pas aux fans des Warriors. Toute la journée, la planète basket a rendu hommage à Klay Thompson. Adversaires, dirigeants, fans, tout le monde aime le « Splash Brother ».

« C’est un champion tout en étant un des joueurs les plus humbles de la ligue. Il ne fait jamais de vagues, il joue dur et il gagne, » nous décrivait Eric, un fan des Lakers présent ce soir au Chase Center, pour voir le retour de Klay Thompson. « Il aurait pu partir et prendre un contrat max, mais il a choisi de rester avec l’équipe qu’il a aidée à construire. C’est l’un des meilleurs shooteurs de l’histoire. C’est vraiment difficile de ne pas l’aimer. »

Blessé, Draymond Green joue quelques secondes…

Seul hic de la soirée, l’absence de Draymond Green qui a dû renoncer après avoir ressenti une gêne au mollet lors de son échauffement. L’ailier-fort a tout de même débuté la rencontre, avant de faire faute dans les premières secondes pour sortir, pour rendre hommage à son coéquipier.

Un geste qui a touché Klay Thompson. « Draymond est quelqu’un d’altruiste et je suis heureux qu’il ait été sur le terrain même pour quelques secondes, ça signifie beaucoup pour moi. On a tout connu ensemble, et j’ai hâte de rejouer avec lui. »

Le « Splash Brother » se voulait reconnaissant après la rencontre. Il a pris le temps de remercier toutes les personnes qu’ils l’ont aidé à revenir à ce niveau. Il est également revenu sur les moments difficiles qu’il a endurés. Des moments qui ont rendu cette soirée encore plus belle.

« Quand vous vous déchirez un ligament ou le talon d’Achille, ça prend du temps de reconstruire vos muscles et naturellement vous vous demandez si vous sera le même, si vous allez avoir les mêmes capacités physiques. Je suis tellement heureux de pouvoir rejouer de nouveau. C’est quelque chose que j’aime depuis que je suis gamin. »

Et si il y a une leçon que Klay Thompson doit retenir de toute cette période, c’est celle de l’espoir et de persévérance. « Il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, » lance-t-il en hochant la tête.

En ce 9 janvier, toute les projecteurs étaient braqués sur Klay Thompson pour être témoin du premier jour du reste de sa carrière.

Propos recueillis et vidéos filmées à San Francisco.