Draymond Green va rester à l’infirmerie jusqu’à la fin du mois

Alors que Stephen Curry ne jouait pas à Minnesota, pour soigner sa main droite, les Warriors ont annoncé que Draymond Green allait manquer plusieurs matches de plus. Absent depuis le 6 janvier en raison de douleurs au mollet gauche, l’intérieur All-Star va rester à l’infirmerie au moins deux semaines de plus. Selon le communiqué de presse des Warriors, ses douleurs sont liées à un problème aux lombaires. Sans doute qu’il s’agit donc d’un nerf coincé, et la douleur descend jusque dans le mollet.

Quoi qu’il en soit, sa blessure sera examinée à nouveau fin janvier, et Golden State va devoir jouer sans son pilier défensif. Depuis 10 jours, l’équipe a perdu trois matches sur quatre sans lui.

« Le plus important est d’être vraiment prudent et attentif » a réagi Steve Kerr. « C’est une longue saison, et on est très prudents ».

« Il n’y a aucun intérêt à forcer les choses à la mi-janvier »

Si tout va bien, il faudra donc patienter jusqu’à février pour revoir le trio magique Curry-Thompson-Green.

« On attend tous ça… » poursuit Steve Kerr. « Mais cette saison, plus rien ne me surprend. Plus rien ne surprend mes 29 collègues. On avance, les matches continuent. On se prépare pour chaque match et on fait de notre mieux. »

Pour Klay Thompson, ça ne sert à rien de prendre des risques à cette période de la saison. « C’est malheureux, mais on a tous des blessures… Il n’y a aucun intérêt à forcer les choses à la mi-janvier. On vise quelque chose de bien plus important, et quand Dray reviendra sur le terrain, je serai vraiment content de rejouer avec lui ».