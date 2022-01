Marcus Smart assure qu’il est le meneur de jeu dont les Celtics ont besoin

Après des années avec les fragiles mais offensifs Isaiah Thomas, Kyrie Irving et Kemba Walker, et malgré le recrutement de Dennis Schroder, les Celtics ont donné les clés de la mène à Marcus Smart cet été.

Un fort défenseur, qui n’a pas forcément besoin du ballon pour exister, c’est parfait pour évoluer aux côtés de Jaylen Brown et Jayson Tatum, qui eux aiment avoir le ballon dans les mains. Mais comme l’expliquait récemment Bob Cousy, les Celtics manquent sans doute d’un joueur capable de poser le jeu, d’un vrai chef d’orchestre.

« Quand je suis sorti de l’université, j’étais un meneur », rappelle pourtant Marcus Smart pour The Athletic. « Je jouais à ce poste. Donc c’est marrant d’entendre les gens dire que je ne suis pas un meneur de jeu. »

Les difficultés collectives de Boston n’aident évidemment pas Marcus Smart, même si sa présence sur le parquet, avec sa défense et son énergie, reste essentielle pour la bonne marche des troupes d’Ime Udoka.

« Il est bon depuis le début de saison. Je l’ai dit en début d’exercice, quand il n’est pas là, ça se voit. On perd le contrôle du rythme, on force les isolations », affirme le coach, qui l’a encore déploré contre les Hawks. « On a besoin de quelqu’un pour installer les choses, il est bon pour reconnaitre les situations favorables ou savoir qui est le joueur en forme, qui a besoin de shooter. Il est très bon dans ce rôle. Sans oublier sa défense et sa dureté. »

« Ime m’a mis au défi, comme tout le monde, car je ne serais pas la bonne personne pour mener le jeu »

De plus, comme il n’avait joué que sous les ordres de Brad Stevens depuis son arrivée en NBA et que les rumeurs de transfert existent autour de lui depuis quelques semaines, Marcus Smart n’est pas dans les meilleures conditions pour briller. Néanmoins, il continue de penser qu’il est fait pour cette mission.

« Ime m’a mis au défi, comme tout le monde, car je ne serais pas la bonne personne pour mener le jeu, même si je suis là et que je fais mon boulot », expliquait-il après la victoire contre les Wizards. « Ime ne l’a pas dit directement, mais je le prends un peu comme ça puisqu’il n’a pas dit non plus que le rôle était pour moi. Tout le monde le pense ainsi. C’est un moteur de plus pour prouver qu’ils ont tous tort. »

Même si Marcus Smart explique ne pas avoir changé son jeu en passant au poste de meneur de jeu titulaire. Selon lui, c’est le regard des autres qui a évolué.

« Le meneur, quand tout le monde se disperse, doit calmer les choses. Je fais ça depuis que je suis dans la ligue : faire l’extra pass, trouver les joueurs quand ils courent, m’assurer qu’ils touchent la balle. J’ai toujours fait ça, mais les gens disent que je le fais davantage. Non, ce sont les gens qui le voient plus car les années précédentes, j’étais remplaçant et je jouais 20 minutes. Maintenant que je suis meneur, on le voit plus. C’est ainsi. »