L’histoire sans fin pour les Celtics

Ime Udoka avait bien raison de ne pas s’enflammer. Interrogé avant le match face aux Hawks pour savoir comment il allait garder ses joueurs concentrés, alors qu’ils étaient sur une petite série, le coach a répondu qu’il fallait « tout simplement regarder le bilan » des Celtics. « Deux victoires d’affilée, ce n’est pas une série », a-t-il ajouté.

L’entraîneur de Boston a eu le nez creux puisque ses troupes sont retombées dans leur travers chez les Hawks. Un début de match plus que moyen, puis un retour dans le courant de la rencontre, avant un dernier quart-temps manqué. C’est le portrait-robot de la saison des joueurs du Massachusetts.

« Notre exécution offensive n’a pas été bonne cette saison », regrette Jaylen Brown, qui a vu Atlanta gagner le dernier acte 28-15, pour le Mass Live. « Dans ces moments d’adversité, on montre notre visage. Et dans le dernier quart-temps, il n’est pas très joli cette saison. On a perdu trop de matches dans les moments importants. On doit apprendre de ces instants-là et on doit clairement faire les choses différemment. »

Les Celtics ont encaissé un terrible 18-2 dans le dernier quart-temps et affiché leurs limites : 5/20 au shoot, 1/8 à 3-pts et cinq ballons perdus. L’attaque patine en fin de match et les joueurs d’Ime Udoka perdent pied.

« On n’a pas trouvé les solutions comme lors des derniers matches », constate Udoka. « Les ballons perdus nous ont fait mal. Il n’y a pas que les ballons perdus, mais les shoots manqués aussi, les tirs contrés qui ont provoqué des transitions. On n’était pas dedans offensivement et ça a aidé les Hawks. »

Symbole de tout ça : Jaylen Brown et Jayson Tatum. Les deux All-Stars ont été maladroits et imprécis. Le premier rend une copie de 9/22 au shoot avec 7 ballons perdus, le second 5/17 au tir et 5 possessions perdues. En résumé : 14/39 au shoot et 12 ballons perdus, et surtout des séquences d’isolation avec trop souvent des shoots compliqués.

« Dans le troisième quart-temps, on pénétrait et on a réussi à avoir des shoots ouverts à 3-pts pour Marcus Smart », analyse le coach pour ESPN. « Ensuite, on a trop mis l’accent sur l’isolation et on était statique. »