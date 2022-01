Pour Bob Cousy, les Celtics ont un problème à la mène

À 93 ans, Bob Cousy reste un observateur avisé des Celtics. Et la légende du club, six fois champion NBA avec Boston (1957, 1959–1963) n’aime pas du tout ce qu’il voit cette saison sur le parquet du TD Garden.

« Il y a quelque chose qui cloche », explique-t-il au Boston Globe. « On dirait du basket de cour d’école. Avec des allers-retours et le premier tir qui se présente. Il ne semble pas y avoir de direction réfléchie. Je pense qu’il manque une pièce stabilisatrice. Globalement, ils se foirent en quatrième quart-temps, quand il faut gérer. »

L’analyse est proche de celle de Ime Udoka, qui pense que les Celtics manquent de dureté mentale et d’un leader capable de calmer tout le monde. Mais pour Bob Cousy, il manque surtout un vrai chef d’orchestre.

« Je déteste ramener ça au meneur de jeu mais… on n’a pas ce contrôle. Quand on mène de 6-8 points, c’est là que je devais gérais l’affaire. Je ne nous autorisais pas à perdre cet avantage. »

« Globalement, les Celtics devraient être bien meilleurs que ça. On n’a pas l’impression qu’on va accrocher la 18e bannière de sitôt »

Pour « Cooz », c’est donc l’absence d’un vrai meneur de jeu qui est ainsi le plus gros problème de l’équipe.

« Les bons meneurs, solides, sont difficiles à trouver. Ils en avaient un avec Kyrie (Irving) mais c’est un casse-tête. Ils en avaient potentiellement un avec Kemba (Walker), même s’il est d’abord un arrière. On a besoin d’un meneur qui pénètre et qui crée des menaces, afin de servir les Tatum et Brown. J’adore Marcus Smart, mais pas en tant que meneur. Il pense être le meilleur meneur mais ce n’est pas le cas, même s’il apporte du positif. »

De quoi rendre Bob Cousy assez pessimiste à court terme…

« Actuellement, dans les instants décisifs, ils donnent le ballon à Brown et Tatum pour qu’ils créent quelque chose pour eux-mêmes 70% du temps, mais ils n’ont pas les qualités qu’un meneur de jeu intelligent possède, et ça fait tout capoter. Nous sommes la plus mauvaise équipe dans le quatrième quart-temps (29e au Net Rating et 27e au +/-). Tatum et Brown ont du talent mais ce n’est pas celui d’un meneur. Globalement, les Celtics devraient être bien meilleurs que ça. On n’a pas l’impression qu’on va accrocher la 18e bannière de sitôt. »