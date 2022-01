Pour Ime Udoka, Boston manque de dureté mentale et de leadership

Après un panier et un lancer-franc de Dennis Schroder, et alors qu’il restait un peu plus de cinq minutes à jouer dans ce troisième quart-temps, les Celtics avaient encore 20 points d’avance. Après avoir compté jusqu’à 25 points de plus que New York en fin de première mi-temps.

Avant le panier au buzzer de R.J. Barrett, les hommes d’Ime Udoka ont donc dilapidé une avance confortable. Encore une fois, puisque c’est la quatrième fois cette saison qu’ils abandonnent un avantage d’au moins 19 points…

« C’est un manque de dureté, pour se battre dans les moments compliqués. Les choses tournent mal et chacun commence à baisser la tête », regrette le coach des Celtics à ESPN. « Cela se traduit un peu partout : un ballon perdu ici, un mauvais shoot là-bas, une défense manquée parfois, et des rebonds ratés également. Donc ce sont des tas de choses. Parfois, on se laisse prendre au jeu, alors qu’on aurait besoin de se calmer. »

Boston souffre en dernier quart-temps (26e à l’efficacité offensive, 25e à l’efficacité défensive) cette saison, comme peu d’autres équipes, et cela explique évidemment certaines défaites. L’avance construite pendant plusieurs minutes s’effrite et les troupes d’Ime Udoka perdent en sérénité et commencent à déjouer.

« Les gars s’énervent alors que ce n’est pas la fin du monde. On a encore 12 points d’avance, c’est un matelas confortable, et il faut simplement mettre fin à la série adverse », constate le coach. « Dans ces moments, on a besoin d’un shoot et pas de paniquer ou de s’affoler. On ne peut pas jouer de la même façon durant toute la partie, il faut s’adapter : qu’on soit en premier ou en dernier quart-temps, qu’on ait besoin de courir ou de faire un stop. On doit mieux le comprendre car sinon, on fait des mauvais choix, et c’est l’effet boule de neige. »

Pour le coach, l’équipe manque ainsi de leadership sur le terrain, avec un joueur capable de calmer ses partenaires quand les choses tournent au vinaigre. Visiblement, personne n’est capable d’endosser ce rôle chez les C’s.

Après la défaite contre les Spurs, où Jaylen Brown avait manqué le panier de l’égalisation, c’est donc un second revers de suite dans le « money time » pour les hommes en vert. « On doit se regrouper », prévient Jayson Tatum. « C’est évident qu’on est dans une mauvaise passe, et on a du mal à finir les rencontres en dernier quart-temps. »