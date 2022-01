NCAA | Auburn au sommet !

Quelle saison pour Jabari Smith et ses coéquipiers. Grâce à 14 points et 7 rebonds du « freshman » vedette, mais aussi 36 points en cumulé du duo Walker Kessler – KD Johnson, les Tigers dominent Kentucky (80-71) au terme d’un match à l’intensité exceptionnelle.

Pourtant devant à la mi-temps (33-29), les Wildcats ont petit à petit perdu le fil après la pause, la faute à une défense suffocante des joueurs de Bruce Pearl. Pas chanceuse, la troupe de John Calipari a perdu Tyty Washington, qui s’est tordu la cheville en première mi-temps, et les Wildcats ont par la suite peiné à trouver de la constance en attaque.

« C’était un coup dur » avouait le coach de Kentucky au sujet de la sortie prématurée de son « freshman ». « Mais ce n’est pas une excuse pour autant. Nous avons eu nos chances de l’emporter, mais défensivement nous avons eu des moments d’absence. »

Grâce à cette victoire de prestige, les Tigers, deuxièmes avant la rencontre, ont doublé Gonzaga au classement de l’AP et s’emparent, pour la première fois de leur histoire, de la première place.

Wisconsin battu à domicile

Pas de huitième victoire consécutive pour les Badgers, battus sur leur parquet par Michigan State. Auteurs d’une énorme première mi-temps (42-26), les Spartans de Tom Izzo ont baissé en régime après la pause mais s’imposent tout de même de 12 points (86-74).

Le « freshman » au tir soyeux, Max Christie, a inscrit 12 points, tout comme le « junior » Tyson Walker. Pour les locaux c’est l’inépuisable Johnny Davis qui a été le plus en vue (25 points, 5 rebonds et 4 rebonds) malgré sa maladresse (8/20).

« Si vous regardez notre match dans son ensemble, tout le monde a marqué et a contribué dans un domaine. Ce n’était pas toujours fluide, mais nous avons été adroits et précautionneux avec le cuir. » appréciait Tom Izzo. « Mais la clé était le rebond. » conclut-il en référence à l’écrasante victoire de ses joueurs dans la bataille du rebond (39 à 20).

Semaine contrastée pour Illinois

Les Fighting Illini ont perdu sur le parquet de Maryland (81-65) samedi dernier, handicapés par l’absence du « junior » Kofi Cockburn, monstrueux cette saison (21.1 points et 11.8 rebonds).

Pourtant en contrôle dans le dernier virage (56-52), l’ancienne équipe de Ayo Dosunmu encaisse un fatal 12-2 dans les dernières minutes. Les Terrapins ont pu compter sur 40 points du duo Fatts Russell – Donta Scott, tandis que le « senior » Alfonzo Plummer a inscrit 18 points pour Illinois.

De retour sur leur parquet hier, les hommes de Brad Underwood, rétrogradés au 24e rang du Top 25 de l’AP après leur défaite face à Maryland, sont repartis du bon pied avec une victoire à l’arraché face à Michigan State (56-55). Toujours privés de Kofi Cockburn, les Illini comptaient 14 points d’avance à la mi-temps.

Avant de rater leur deuxième mi-temps, infligeant à leur public une grosse frayeur jusqu’aux derniers instants : pas un seul point inscrit durant les cinq dernières minutes !

Plus de peur que de mal finalement pour Illinois, qui par ce succès prend seul la tête de la conférence Big 10.

Kansas aime jouer avec le feu

Vainqueurs de Kansas State (78-75) puis de Texas Tech (94-91), les Jayhawks ont enchainé deux rencontres aux scénarios Hollywoodiens.

Durant la première rencontre, les hommes de Bill Self étaient menés de 16 points à la mi-temps (50-34), avant d’enclencher un furieux comeback (le plus important de leur histoire) dans le deuxième acte, conclu par un tir de la gagne d’Ochai Agbaji à 9 secondes du buzzer final. Le « senior » n’entendait pas perdre ce match : son coach avait perdu son père quelques heures plus tôt, et la victoire était donc impérative.

« Nous savions que c’était un match qui comptait pour lui. On s’est battus après la mi-temps. Je suis heureux d’avoir gagné ce match pour lui. » livrait le futur drafté.

Face aux Raiders de Texas Tech deux jours plus tard, les Jayhawks ont remis le couvercle avec un nouveau scénario de folie : deux prolongations, un nouveau match de folie d’Agbaji qui plante 37 points, son nouveau record en carrière, et une victoire de prestige (94-91) !

Il en faut beaucoup pour faire chuter cette escouade de Kansas.

UCLA gifle Arizona

Cet alléchant duel de la Pac-12 a rapidement tourné en faveur des Californiens sur leur parquet : après une première mi-temps convaincante (40-29), les Bruins ont appuyé sur l’accélérateur après la pause, ne laissant aucune chance à des Wildcats dépassés (75-59).

« Avec ces gars, on aime ces matches, ces grosses affiches. Tout le monde s’est donné. » résumait avec satisfaction Johnny Juzang, auteur de 15 points, 3 rebonds et 2 passes.