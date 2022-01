Johnny Davis, l’autre fierté du Wisconsin

Dans l’ombre médiatique des têtes d’affiches de cette saison universitaire 2021/22 que sont Paolo Banchero, Chet Holmgren ou encore Jabari Smith Jr, l’arrière Johnny Davis réalise une énorme deuxième saison avec les Wisconsin Badgers. Discret pour sa saison « freshman » l’an dernier au sein d’une équipe de vétérans (7 points par match en 24 minutes), le natif de La Crosse, non loin de Milwaukee, a pris son envol pour sa deuxième année sur le campus au point d’être devenu le leader de cette escouade rajeunie.

Après 11 matchs, sa production statistique est impressionnante : 22.3 points (45.1%), 7.3 rebonds, 2.5 passes, 1.5 interception et des Badgers qui pointent à la 23e place du Top 25 de l’AP.

La nuit dernière, lors du choc face à Purdue, classé 3e de ce même classement, Johnny Davis a livré la plus belle partition de sa carrière universitaire, et certainement LA performance de la saison en NCAA : 37 points (54.2%), 14 rebonds, 3 passes, 2 contres et 2 interceptions. Et la victoire de Wisconsin en prime.

Coach d’une équipe de Purdue impuissante face au récital du joueur, Matt Painter reconnaissait que son adversaire était au-dessus des débats sur cette rencontre : « Il est très fort. Sa main gauche est fiable, il un bon tir en sortie de dribble » déclarait-il. « Il a planté un gros 3-points. Il est la définition d’un « two-way player ». Il a joué avec la même intensité en défense, il a dévié des ballons, fait des contres. Il n’a peur d’aucun challenge en défense. En attaque, on l’a vu, cela se passe de commentaires. »

Premier joueur de sa fac’ à plus de 20 points de moyenne sur la saison depuis Michael Finley lors de la campagne 1994/95, Johnny Davis s’est attiré les louanges de son coach Greg Garg après la rencontre.

« Les gars se sont simplement battus, on a réussi à faire face à nos problèmes de fautes et on a continué à se battre » appréciait-il. « Et ce gars à ma gauche (Davis, ndlr) a réussi des actions importantes quand on en avait le plus besoin. »

Humble, le héros de la soirée préférait la jouer altruiste, félicitant l’effort collectif : « Je pense que cela montre ce dont notre équipe est capable. On a abordé cette rencontre sans avoir peur du fait qu’ils étaient classés troisième du pays. […] Je leur donne tout le crédit (à ses coéquipiers, ndlr). Tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice. »

La suite pour Johnny Davis devrait être la NBA. Après cette saison, loin d’être finie et durant laquelle il va tout faire pour emmener les Badgers le plus loin possible au tournoi NCAA, l’arrière devrait sauf surprise se présenter à la prochaine Draft. Sa cote est au plus haut et ESPN l’annonce actuellement à la 7e place de la cuvée.