Le Jazz toujours à la recherche d’un ailier « 3&D »

Si le Jazz a signé Danuel House Jr. début janvier, ce n’était pas un hasard. Les dirigeants d’Utah cherchent un ailier, plutôt bon défenseur, et visiblement, ils n’ont pas encore trouvé leur bonheur.

Marc Stein annonce que le Jazz a un œil sur plusieurs candidats de type « 3&D ». La cible principale, comme d’autres franchises, c’est évidemment Jerami Grant, mais les Pistons ne sont pas intéressés pour récupérer le contrat de Joe Ingles (14 millions de dollars), même s’il y a un premier tour de Draft en plus.

Notre confrère ajoute les noms de Robert Covington et de Terrence Ross. Dans les bonnes conditions, le premier est un solide « 3&D » dans la ligue (7.7 points par match) et comme Portland vit une saison très moyenne, sans oublier qu’il est en fin de contrat, son départ n’est pas impossible.

Même logique pour le second, puisque Terrence Ross (11.7 points de moyenne) est un « vétéran’ (30 ans) au sein d’une équipe très jeune, et il a son billet de sortie. Il a encore une année de contrat après cette saison et le Magic semble très enclin à le laisser filer d’ici la « trade deadline » du 10 février prochain, comme Gary Harris d’ailleurs.