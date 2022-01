Danuel House Jr. arrive au Jazz

Coupé par les Rockets pour faire de la place à Garrison Mathews, puis signé par les Knicks le 23 décembre dernier, Danuel House Jr. prend finalement la direction de Salt Lake City. Blessé au doigt depuis son arrivée à New York, au point qu’il n’y a joué que trois minutes, il va s’engager pour un contrat de 10 jours.

Le Jazz vient de perdre Joe Ingles, placé à l’isolement, et l’équipe vient de se séparer de Miye Oni, envoyé au Thunder, et possède désormais deux places de libres dans son effectif. On savait que la direction était à la recherche d’un ailier, et Danuel House Jr. a une chance à saisir par son profil de shooteur.

The Utah Jazz plan to sign free agent forward Danuel House to a 10-day contract, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 5, 2022